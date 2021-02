Bourges : la mairie fera tout pour sauver son Printemps

Ces trois concerts expérimentaux seront organisés à Paris et Marseille durant la 2eme quinzaine de mars et en avril. Les spectateurs seront testés avant et après pour étudier les effets de ces concerts sur la contamination. En tout cas, la mairie de Bourges fera tout pour que le festival ait lieu. Moment essentiel pour le maire Yann Galut qui veut jouer à fond la communication de la ville sur cet événement. Cette année encore plus que d'habitude, les médias devraient se bousculer puisque ce sera le premier grand festival à redémarrer malgré le virus. Le maire, Yann Galut, veut, selon son expression " Remettre Bourges au Centre de la France ". Il compte sur le Printemps pour vendre sa ville durant l'événement. Roselyne Bachelot doit venir participer aux états généraux des festivals et une soirée spéciale sera organisée pour porter la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture en 2028. Les organisateurs du festival sont toujours en négociation avec le ministère sur les modalités à mettre en oeuvre pour accueillir les spectaeurs. Une décision devra être prise au plus tard, mi mars sur la tenue ou non de cette édition 2021. La mairie de Bourges prévoit ensuite, en juin une campagne de communication pour inciter les parisiens à venir vivre ici. " Bourges : vie nouvelle " sera décliné sur les réseaux sociaux notamment. L'agglomération va également créer un service pour accueillir au mieux les candidats qui se manifesteraient.