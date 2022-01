Bourges : la Maison de la Culture accentue son aura

Un repère ne trompe pas : c'est le nombre de cartes vendues, au delà des prévisions les plus optimistes du directeur de la MCB, Olivier Atlan : " Ca se passe très bien, on dépasse tous nos objectifs. On avait 2500 cartes, chez nous il n'y a pas d'abonnement. On est passé à quasiment 4.900. Je m'étais fixé l'objectif de 3.500 sur deux ou trois ans. On l'a dépassé dès la première saison. On a fait le ballet de Montréal par exemple, et on n'a eu aucune peine à remplir la grande salle. C'est la même chose pour l'Orchestre National de France. Des formations qu'on ne pouvait pas accueillir auparavant. Alors c'est vrai que l'inauguration a provoqué un appel d'air, une grande curiosité. On retrouve aussi des spectateurs qui s'étaient un peu lassés des saisons hors les murs."

La salle de 700 places de la Maison de la Culture de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le bilan de la fréquentation ne sera établi qu'à la fin de la saison. Les grands ballets ou les grands orchestres que l'on peut programmer désormais grâce à une scène imposante font salle comble. Bourges conforte aussi sa place dans le réseau de création : " On était déjà reconnu en France, dans le réseau des créations " ajoute Olivier Atlan. " Mais là, c'est vrai que les artistes qui viennent ici sont ébahis, par la qualité du lieu. Cela s'est répandu un peu comme une traînée de poudre. On est appelé par des lieux ou des compagnies qui ne pouvaient pas précédemment jouer chez nous. Et puis, surtout, on est devenu un lieu de résidence encore plus fort puisqu'on a cette salle de répétition qui nous permet d'organiser des résidences longues. "

La salle Jean-Christophe Rufin de la MCB de Bourges. L'auteur est natif de la capitale Berrichonne. © Radio France - Michel Benoit

La gageure reste de remplir les salles de cinéma : deux salles désormais de 120 et 160 places, contre une seule précédemment. La programmation de films d'art et d'essai est renforcée mais le public potentiel dans une ville moyenne comme Bourges reste limité. La Maison de la Culture sera de toute évidence l'une des ambassadrices majeures de la candidature de la ville comme capitale européenne de la culture en 2028.