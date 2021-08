Bourges : la nouvelle Maison de la Culture vous propose ses premières places de spectacle

Cette nouvelle maison de la culture sera inaugurée le 10 septembre. Ce nouveau bâtiment compte notamment deux salles de cinéma et deux salles de spectacle dont une de 700 places avec une très grande scène. De quoi doper la programmation, explique Audrey Matel, secrétaire générale de la maison de la culture de Bourges : " On peut multiplier les propositions grâce à ces deux salles, notamment la salle modulable de 200 places assises, la black box comme on l'appelle. C'est un outil dans lequel on peut faire énormément de choses différentes. On aura une centaine de propositions artistiques rien que la saison prochaine, donc c'est vraiment une saison assez exceptionnelle."

"Avant, on était plus sur 40, 50 propositions par saison. Dans la grande salle avec sa scène très grande, on va recevoir des grands orchestres. Il y a l'Orchestre National de France, qu'on va pouvoir accueillir deux fois la saison prochaine, pour le Carnaval des animaux de Camille St-Saëns notamment. Vous imaginez ? 90 musiciens en formation. Et puis des ballets aussi, le Ballet de Genève, le Ballet de Lorraine et également des formes de cirque qu'on ne pouvait pas recevoir jusqu'alors. Là, le plateau nous permet vraiment de se faire plaisir aussi à ce niveau là. "

La grande salle de 700 places de la nouvelle maison de la culture de Bourges - MCB

Pour l'instant, les réservations se font uniquement par téléphone car la nouvelle maison de la culture ne peut pas accueillir de visiteurs tant que la commission de sécurité n'est pas passée.

Carole, attachée d'accueil à la maison de la culture de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le téléphone ne cesse de sonner, confirme, Carole, attachée d'accueil : " Ca n'arrête pas. Les gens sont impatients. C'est bon signe." Il faut dire que les spectacles seront nombreux avec un mois de septembre explosif pour marquer l'inauguration du nouveau bâtiment, "du 10 au 30 septembre, il se passera quelque chose chaque jour" poursuit Audrey Matel.

Ce sera dans nos nouveaux murs, ou alors dans Bourges, voire sur l'agglomération. Des spectacles gratuits ou payants pour fêter tous ensemble ce nouveau lieu. Du cirque, du théâtre, de la danse, des expositions; du cinéma, des installations. J'ai assisté aux répétitions de la création du quatuor Tana. Avec le ténor Mathias Vidal. Ils vont mettre en musique les poèmes d'Andrée Chédid, accompagnés par 80 choristes du conservatoire de Bourges, mais aussi des élèves du collège Marcel Plaisant. Cela donne des frissons. _La Source des Mots_, ce sera les 17, 18 et 19 septembre."

Audrey Matel, secrétaire générale de la maison de la culture de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Même la salle de répétition accueillera des spectacles en septembre, avant d'être réservée définitivement aux artistes. L'idée c'est que le Berruyers découvrent aussi les coulisses du bâtiment. Réservations uniquement par téléphone (02 48 70 91 04) jusque mardi prochain, 31 août, date à laquelle la nouvelle MCB vous ouvrira réellement ses portes pour vous accueillir. La présentation officielle de la saison étant prévue le 8 septembre.