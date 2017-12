Bourges, France

Pour ces vacances de Noël, il manque quelque chose à Bourges : la patinoire est toujours fermée depuis l'incendie accidentel qui l'a endommagée, le 13 Août dernier. La patinoire de Bourges ne devrait pas rouvrir avant août prochain (dans le meilleur des cas). Des problèmes administratifs et de responsabilité retardent les réparations. Et cela n'arrange pas une petite association qui est pourtant renommée dans toute l'Europe : la Team 23, une association de patineurs free style. Ils sont sept, dont trois sont embauchés dans la troupe de Phillipe Candéloro.

Maugan, Yohan et Alexandre participent pour la 3éme année aux spectacles de la Candeloro Show Compagnie © Radio France - Candeloro Show Compagnie

C'est compliqué pour eux de s'entraîner : "On avait l'habitude d'aller trois par semaine à la patinoire. _Maintenant, on s'entraîne le plus souvent hors glace, et ça nous freine pas mal._.. ou alors il faut aller à Romorantin, et ce n'est pas très pratique, cela fait des frais." déplore Maugan.

Maugan, Alexandre et Yohan en pleine répétition sur la glace avec l'épouse de Philippe Candeloro. © Radio France - Candéloro Show Compagnie

C'est déjà la troisième année que Philippe Candéloro compte sur les patineurs de la team 23 pour ses spectacles de fin d'année. Le dernier show de la saison a d'ailleurs lieu ce mardi à Samoëns en Haute-Savoie. 17 représentations dans une dizaine de villes, cette année, sur un mois environ : "On vit un véritable rêve. En tant que Free-Styler, _on dépoussière un peu le patinage_. On apporte des nouveau pas, des musiques plus jeunes " raconte Yohan.

Yohan, Maugan et Alexandre saluent le public à l'issue d'une représentation avec la troupe de Philippe Candeloro. © Radio France - Candeloro Show Compagnie

La Candeloro Show Compagnie apporte également beaucoup à la Team 23 : " L'épouse de Philippe Candéloro, chorégraphe, nous a fait beaucoup progresser en danse. On a appris, grâce à elle, à concevoir des spectacles beaucoup plus aboutis et on joue avec le public, au lieu de regarder nos patins comme on faisait au début." affirme Alexandre. Et nos trois patineurs berruyers envisagent même de partir à l'étranger pour vivre du patinage. Pourquoi pas dans les Caraïbes, sur un bateau de croisière. Les plus gros sont équipés de patinoire. Reste à accorder les agendas, car nos trois compères veulent continuer de patiner ensemble. Pour la réouverture de la patinoire de Bourges, ils rêvent d'organiser un grand show freestyle de niveau européen, avec pourquoi pas, un petit coup de pouce de la mairie... l'appel est lancé !