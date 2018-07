Bourges, France

En ces périodes de grosses chaleurs, l'affaire tombe mal... La piscine des Gibjoncs à Bourges ferme ses portes le 31 juillet pour ne rouvrir que le premier septembre. En cause : le manque de personnel explique la mairie de Bourges. "Tous les ans, nous recrutons du personnel saisonnier en renfort pour l'été. Mais on a eu beaucoup moins de candidats pour août " précise Odile Vigneron, directrice en charge du service Jeunesse et Sport pour la ville de Bourges.

S'ajoute à cela qu'un site de baignade supplémentaire est à surveiller pendant l'été : la plage du Val d'Auron. "Il y a aussi le centre nautique qui, lui, reste ouvert. Nous devons maintenir un niveau de sécurité suffisant. Avec les effectifs dont nous disposons à ce jour, si nous ouvrions la piscine des Gibjoncs, nous ne serions pas en défaut de la norme mais on serait en deçà d'un niveau qui nous semble être le niveau nécessaire pour assurer la sécurité lorsque l'on a beaucoup de monde".

La Ville a pourtant tenté de recruter très en amont de la période estivale et s'était même proposée de participer financièrement à la formation de jeunes qui voudraient passer le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Mais seules deux jeunes filles se seraient présentées cette année et aucune des deux n'a décroché le diplôme.

La mairie annonce une réouverture le 1er septembre de la piscine des Gibjoncs.