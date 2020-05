Bourges : la ville rouvre deux de ses musées

Le musée des meilleurs ouvriers de France et le musée Estève se prêtaient le mieux à la mise en place des gestes de distanciation sociale.. Le plus difficile, c'est d'organiser le cheminement sans que les gens se croisent. Comme dans les commerces, des flèches au sol vous indiquent la direction à suivre.

Prière de suivre les flèches au sol, comme ici au musée des meilleurs ouvriers de France à Bourges © Radio France - Michel Benoit

C'était relativement simple pour le musée des meilleurs ouvriers de France et le musée Estève, mais le nombre de visiteurs sera contingenté : " Pour le musée des meilleurs ouvriers de France, on a limité la jauge, à 10 personnes en même temps indique Michèle Lemaire, directrice des musées de Bourges. Il y a une porte coulissante à l'entrée, donc pas besoin de toucher la poignée. Le circuit se fait tout naturellement, du rez-de-chaussée au premier étage, en empruntant les deux escaliers. Au musée Estève, on pourra accueillir 20 personnes en même temps. C'est plus vaste. C'est important de rouvrir pour montrer qu'on revient vers une vie normale."

Le musée des meilleurs ouvriers de France, à Bourges recèle de véritables trésors de savoir-faire © Radio France - Michel Benoit

Il vaut mieux téléphoner avant de passer pour éviter de faire la queue en cas d'affluence, ce qui est loin d'être le cas en ce moment. Le masque n'est pas obligatoire. Pour le musée du Berry, qui regroupe les collections les plus variées, la salle des pleurants ne pourra accueillir que deux visiteurs en même temps. Ces anciens bâtiments posent des contraintes réelles : " Les escaliers à vis ne sont pas très pratiques pour organiser le cheminement détaille Michèle Lemaire. Heureusement, au musée du Berry, on a un premier escalier à vis qui permet de desservir les différentes salles, et au bout de la salle des peintures, on a un second escalier. C'est à l'origine une sortie de secours, mais on va l'utiliser pour organiser un circuit complet. A l'hôtel Lallemant, en revanche, il faudra sans doute qu'on condamne certaines salles. Heureusement, on aura une expo temporaire qui permettra sans doute d'attirer du monde."

Le musées des meilleurs ouvriers de France, à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Il faudra donc attendre le 15 juin pour ces musées... en juillet, les médiateurs culturels viendront à votre rencontre pour agrémenter votre visite. Les archives départementales et le musée de la résistance et de la déportation, toujours à Bourges, rouvrent le 2 juin.