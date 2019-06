Bourges : le quartier Avaricum au centre de la nouvelle expo du musée du Berry

Bourges, France

10 mois de fouilles archéologiques ont précédé le chantier du centre commercial Avaricum ouvert depuis 2015, à Bourges. Des fouilles qui font l'objet d'une exposition jusque janvier 2020 au musée du Berry à Bourges. Ce quartier Avaricum était très vivant au moyen-âge.. Il abritait beaucoup de petits métiers à l'époque. Mélanie Fondrillon, archélogue à Bourges Plus : " Il faut imaginer beaucoup de familles, d'artisans, et des animaux dans tous les sens, et des passants pour accéder aux boutiques."

Le moulin à eau construit vers 1180. © Radio France - Michel Benoit

Beaucoup d'artisans du cuir notamment, mais aussi des tanneurs et peut-être des drapiers, installés au bord d'une petite rivière : l'Yévrette.

Quelques objets découverts lors des fouilles du quartier Avaricum à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Vous découvrirez dans l'expo un objet exceptionnel : une pale en bois, du moulin à eau construit vers 1180. Un moulin très rare à cette époque, avec une roue de 3 mètres de diamètre. On pense qu'elle actionnait des maillets pour broyer l'écorce de chêne ou pour fouler les draps.

La pâle du moulin à eau, âgée de plus de 800 ans. © Radio France - Michel Benoit

Une exposition qui s'ouvre sur une chaussure d'un enfant de deux ou trois ans...Cédric Gatillon, scénographe : " Il y a eu une charge émotionnelle très forte dans cette petite chaussure de cuir qu'on a retrouvée. L'idée, c'est d'incarner vraiment les habitants qui vivaient là, il y a 600 ans. Dans cette expo, il n'y a pas de trésor ou d'objets luxueux. On a mis au jour des objets de tous les jours comme des poteries, des clefs, des objets en bois ou en cuir qui nous renseignent sur l'activité d ce quartier de Bourges. Et j'ai mis beaucoup de panneaux didactiques aussi pour bien expliquer l'évolution au fil des siècles. Le film en images de synthèse est assez parlant aussi tout comme les dessins de jean Chen."

La chaussure d'enfant en cuir, qui ouvre l'exposition au musée du Berry, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Vers 1400, un grand incendie a ravagé ce quartier Avaricum, brisant son dynamisme commercial.