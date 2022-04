Bourges : le musée des meilleurs ouvriers de France met à l'honneur l'apprentissage

Ces meilleurs apprentis de France ont de 16 à 21 ans et doivent eux aussi réaliser un chef d'oeuvre. Quelques uns sont donc prêtés pour cette exposition au titre évocateur : " La valeur n'attend pas le nombre des années ". Evidemment, on retrouve une grande finesse dans la réalisation de ces chefs-d'oeuvre comme pour ces vitraux : " Le but de l'épreuve était de réaliser un vitrail cistercien dont l'original se trouve dans l'abbaye d'Aubazine en Corrèze " décrit Christophe Grassias, responsable de la médiation aux musée de Bourges. " Le travail sur les couleurs est magnifique et bien sûr le travail de mise en plomb et de soudage des plombs. Pour ces apprentis, on parle aussi de chef d'oeuvre comme pour les meilleurs ouvriers de France."

Corinne Trussardi, adjointe au maire de Bourges et Christophe Grassias, responsable de la médiation aux musées de la ville © Radio France - Michel Benoit

Le travail du verre, mais aussi la marqueterie, la bijouterie. En tout, une quinzaine de spécialités. Certaines plus étonnantes comme l'installation sanitaire : " Cela peut sembler froid et peu intéressant " reprend Christophe Grassias. " Mais quand on regarde de très près, on voit qu'il y a une virtuosité dans la manière de cintrer un tuyau, de le souder, etc... Ils ont de l'or dans les doigts."

Un vitrail qui sera exposé © Radio France - Michel Benoit

Le musée des meilleurs ouvriers de France à Bourges compte d'ailleurs renforcer son fonds pour mettre à l'honneur ces apprentis et les métiers qu'ils représentent : " Les jeunes sont encore capables et ont encore ce savoir-faire " insiste Corinne Trussardi, adjointe au maire de Bourges. " On veut les valoriser et mettre en avant la transmission de ce savoir-faire. On va d'ailleurs dédier un lieu dans le musée aux meilleures apprentis de France pour pouvoir exposer leurs réalisations tout au long de l'année."

Une partie du musée des meilleurs ouvriers de France, à Bourges, est aménagée pour mettre en valeur les oeuvres des meilleurs apprentis. © Radio France - Michel Benoit

Le musée compte inviter notamment les collèges pour donner des idées d'orientation professionnelle.