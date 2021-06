Bourges : le musée du Berry fermé, définitivement ?

Le maire de Bourges décide de fermer le musée du Berry, pour une durée indéterminée. En cause ; un court-circuit . Or, le musée du Berry, qui abrite des sculptures de Rodin, ou encore des pleurants du XVeme siécle (estimés à plusieurs millions d'euros) n'est plus aux normes.

La mairie ne veut donc prendre aucun risque, le temps de lancer des travaux et une réflexion plus globale sur les collections de la ville. L'incident remonte au 20 mai dernier. Les précisions de Florence Margo-Schwoebel, directrice des musées de Bourges : " Un agent travaillait dans les réserves lorsqu'il a senti une odeur de brûlé et l'électricité s'est coupée. Ce qui laissait supposer un départ possible de feu." Le tableau électrique a une cinquantaine d'années. On a vu ce que cela a donné à Notre Dame de Paris. Pas question pour le maire de Bourges de jouer avec la sécurité pour les oeuvres, mais aussi le public et les agents : " On ne veut prendre aucun risque " résume Yann Galut, maire de Bourges. " Notamment si on devait évacuer le bâtiment avec des agents dont les bureaux sont situés au quatrième étage sous les combles. Ce ne sont plus des conditions de travail acceptables aujourd'hui. Ils ne disposent même pas de sortie de secours ! "

Une oeuvre de Rodin exposée au musée du Berry à Bourges © Radio France - Michel Benoit

50.000 euros étaient déjà programmés en octobre pour refaire l'électricité mais une remise complète aux normes coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros. Pas sûr que le musée du Berry rouvre donc un jour : " Je ne sais pas " indique Yann Galut. " Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. On va engager ces travaux qui étaient programmés. Et ensuite on verra. Ce qui est sûr, c'est que le musée du Berry est fermé pour plusieurs mois. Cet incident est peut-être l'occasion de réfléchir à une nouvelle organisation des musées à Bourges."

Florence Margo-Schwoebel, directrice des musées de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les équipes muséales ont lancé une réflexion et des propositions seront faites aux élus dans quelques mois : " Comme ces travaux de mise aux normes ont aussi un coût en termes de dépenses publiques " rappelle Florence Margo-Schwoebel. " Nous avons proposé aux élus de réfléchir de manière plus générale au devenir des musées à Bourges afin d'orienter au mieux ces dépenses. Sachant que le musée du Berry pose également des soucis en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées et que sa capacité pour exposer les collections reste assez limitée."

Yann Galut, maire de Bourges entouré d'élus et de responsables des musées de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le musée du Berry accueillait environ 15.000 visiteurs par an. La ville de Bourges compte quatre autres musées (dont le musée de la résistance et de la déportation, géré par le conseil départemental).