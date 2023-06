Bourges : le muséum à l'heure de la préhistoire

Tout se faisait à la main et vous pourrez découvrir les techniques utilisées : que ce soit pour fabriquer les outils, chasser, se vêtir ou allumer un feu. Un campement préhistorique sera reconstitué grâce à une association et vous pourrez participer au tannage d'une peau ou même contribuer à fabriquer une pirogue : " C'est une pirogue qui se balade d'événement en événement, résume Céline Faure, du muséum de Bourges. L'arbre a été coupé avec les outils de l'époque et ce sont les visiteurs qui creusent le tronc pour en faire une pirogue qui sera mise à l'eau quand elle sera finie, peut-être à la fin de l'été, mais ça ne sera pas à Bourges. Un autre atelier participatif consiste à tanner sur le weekend une peau d'animal."

Serge Minchin, directeur du muséum, France Labro, maire-adjointe, et Céline Faure, agent du muséum © Radio France - Michel Benoit

Les enfants pourront s'exercer au tir au propulseur, à peindre avec de l'ocre ou à créer des bijoux en stéatite, une pierre assez friable que l'homme sculptait à l'époque... A ne pas manquer samedi à 18H30 une conférence d'Antoine Balzeau, chercheur au CNRS sur les idées reçues liées à la préhistoire. Les chercheurs revoient depuis quelques années le rôle de la femme à cette époque : " Ce rôle a totalement été minoré, concède Sébastien Minchin, directeur du muséum de Bourges. Les hommes de la préhistoire vivaient en groupe pour survivre. C'était une cohésion. Ils devaient travailler ensemble et on pense que les rôles étaient beaucoup moins figés entre l'homme et la femme. Le partage des tâches tel qu'on l'a imaginé correspondait à l'image de la société au XIVe ou début XXéme siecle. Une vision patriarcale des rôles qui était sans doute moins marquée dans la réalité. Antoine Balzeau nous en parlera avec son humour et son sens de la vulgarisation."

Une vénus préhistorique au muséum de Bourges (moulage) © Radio France - Michel Benoit

Le service archéologique de Bourges Plus proposera également un atelier de fouilles durant ce weekend préhistoire .