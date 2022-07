Bourges : le retour des bateaux électriques sur le canal de Berry

Et pour ces balades au fil de l'eau, la mairie de Bourges a noué un partenariat avec l'Arecabe (l'association pour la réouverture du canal de Berry) et l'association des habitants du hameau de Pierrelay. Ces promenades viennent de démarrer (depuis le 14 juillet) et vont se poursuivre chaque après-midi (de 15H00 à 20H00) jusqu'au 21 août.

C'est parti pour une promenade au fil de l'eau d'une heure et demie pour ces trois amies © Radio France - Michel Benoit

Ces bateaux électriques sont très faciles à manoeuvrer : marche avant ou marche arrière, et un volant comme sur une voiture pour diriger l'embarcation. Un conseil cependant pour économiser les batteries : ne pas trop mettre les gaz. L'année dernière, tout le monde n'avait pas pu embarquer. Il y a donc un bateau en plus cette année : " Nous avons trois embarcations cet été " détaille Dominique Pasquier, président de l'association des habitants du hameau de Pierrelay. " Un bateau a été financé en partie par une subvention de la ville de Bourges (ndlr : 28.000 euros au total). Le ponton a été agrandi et cette subvention municipale nous permet d'engager deux saisonniers pour encadrer les balades. Cela soulage considérablement nos bénévoles qui avaient porté l'expérimentation l'an dernier. "

Marina et Annie, deux bénévoles, accueillent les plaisanciers. © Radio France - Michel Benoit

1H30 maximum pour aller jusqu'au moulin bâtard et revenir. Florence est venue avec son mari et surtout ses deux petits-enfants, Sacha et Ethan : " On voulait passer un bon moment avec nos petits-enfants qui sont en vacances chez nous. . Cela fera un bon souvenir. Sacha veut piloter le bateau. Ce sera notre capitaine."

Dominique Pasquier (à gauche) et André Barre © Radio France - Michel Benoit

Une balade paisible sous les frondaisons pour prendre le temps de regarder tout simplement la nature : " C'est vraiment très paisible " commente ce couple, de retour à quai après une promenade d'une demi-heure. " On voit les choses sous un autre angle, différent par rapport à la marche ou le vélo sur les rives. On voit les arbres se refléter dans l'eau. C'est magnifique. C'est très ombragé et ça fait du bien en ce moment par rapport à la canicule extérieure."

Au départ de Bourges, le canal de Berry propose de belles frondaisons à l'abri du soleil © Radio France - Michel Benoit

Départ de 15H00 à 20H00, mieux vaut arriver tôt. Premier tarif : 10 euros pour une demi-heure, chaque bateau pouvant emmener cinq personnes : " Pas besoin d'être agrégé en mathématiques, ça fait deux euros par personne " résume André Barre, président de l'Arecabe. " On permet à des familles qui ne partent peut-être pas en vacances de se faire un bon souvenir ensemble. C'est très important. On voit les poules d'eau, les hérons. Et cette année, il y a de l'eau ! Environ 1m30. A l'origine, le canal de Berry faisait 1m50 de profondeur, mais avec le temps, les berges se sont abîmées. Je tiens à dire une chose également : si on ne s'était pas mobilisé il y a quelques années pour sauver le moulin de la chape, à 200 mètres en amont, on ne pourrait pas naviguer aujourd'hui ici. Il n'y aurait plus d'eau dans le canal entre Bourges et Vierzon. C'est pour cela qu'il faut sauver tous ces moulins. La continuité écologique sera possible si on rend fonctionnelles les écluses pour que les sédiments circulent." L'Arecabe propose aussi des promenades en bateau électrique au départ de Thénioux, près de Vierzon.