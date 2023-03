Course de caisses à savon à Bourges : le retour (enfin) de la descente infernale

Et on ne change pas la formule gagnante de 2019 : " On a décidé de garder le concept de la battle qui avait connu un beau succès en 2019, précise Donatien Robinot, chef de projet événementiel chez Signature, organisateur de la course de caisses à savon sur la descente de la rampe Marceau qui aura lieu le samedi 24 juin. C'est un mode qui challenge encore plus les participants et qui garantit un meilleur spectacle pour le public. C'est de l'adrénaline pour les spectateurs. On introduit aussi le principe du pierre-feuille-ciseaux notamment pour les phases finales pour le choix de la rampe."

Auparavant c'était l'équipe qui avait réussi les meilleurs chronos qui choisissait le côté par lequel elle préférait descendre la rampe Marceau. Cette année, ce sera donc le pur hasard.

Le principe de la battle sera repris cette année - Mairie de Bourges

Ado, Philippe Sinault, aujourd'hui patron de l'écurie automobile Signature, descendait cette rampe Marceau avec son skate-board. Il conseille aux concurrents de ne pas tout miser sur la vitesse : " On va faire preuve d'originalité sur quelques pièges dans la descente. Il faut donc une voiture fiable pour terminer les deux descentes. Les pilotes ne doivent pas prendre trop de risques puisque c'est le cumul des deux descentes qui permettra d'accéder à la finale."

Il faut trouver le bon compromis entre vitesse et fiabilité - Mairie de Bourges

La victoire ne repose pas seulement sur la voiture estime Philippe Sinault : " On a des pilotes qui font preuve d'une grande efficacité. Il faut être un peu fou c'est vrai pour réussir." Chaque caisse à savon sera assurée de faire au moins deux descentes. Les inscriptions sont ouvertes . Attention : elles seront bloquées à 80 participants.