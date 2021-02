Bourges : le théâtre St-Bonnet retrouve vie l'espace d'une soirée

Marie-Christine Barrault vous propose une lecture musicale basée sur une nouvelle de Tolstoï " La sonate à Kreutzer " écrite en hommage à Beethoven. Une pianiste et un violoniste accompagneront la comédienne sur la scène du théâtre St-Bonnet à Bourges. Tout sera filmé en direct par la chaîne internet Opsis TV.

Francis Duroy et Carine Zarifian ont découvert avec bonheur le théâtre St-Bonnet de Bourges © Radio France - Michel Benoit

La pianiste Carine Zarifian et son comparse au violon, Francis Duroy savourent ce bonheur de se retrouver enfin sur une vraie scène : " Dès que vous êtes sur scène, sous les lumières, et déjà dans un théâtre, c'est à dire un lieu d'exception, il y a quand même une magie qui opère malgré nous. Et puis, il y a un grand plaisir à retravailler ! " Ce spectacle, ils ne l'avaient joué qu'une fois. C'était il y a un an (2020 était l'année Beethoven) à Paris et puis tout s'est arrêté à cause du Covid. C'est Francis Duroy qui est à l'origine de cette lecture musicale, rencontre entre les univers de ces deux monstres sacrés, Tolstoï et Beethoven : " Evidemment, il n'y a pas un si grand rapport que cela entre les deux hommes " confie Francis Duroy. " Mais il y a ce coeur de l'ouvrage de Tolstoï où il décrit la musique de Beethoven et l'impression qu'elle lui fait. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. c'est cela qui a servi de propos. Marie-Chrisitne Barrault habille tout cela en replaçant le texte dans son contexte."

L'écrin du théâtre St-Bonnet de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Des oeuvres de Paganini, Mozart et Brahms complètent la programmation. Dans la salle, il n'y aura que des caméras mais le plus important c'est que cette oeuvre puisse tout de même vivre grâce à internet : " Evidemment, il n'y aura pas d'applaudissements " regrette Florence Lab, productrice du spectacle. " On va imaginer très fort que ce public est là. C'est une nouvelle façon de voir les choses. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que digitalement, on peut faire beaucoup de choses. Un concert, une fois qu'il est terminé, plus rien ne se passe, aussi magique soit-il. Là, nous allons laisser une trace. C'est vraiment une formidable chance." Rv à 19H00 sur Opsis TV puis en streaming quand vous le voudrez (accès au prix de 10 euros).