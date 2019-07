Bourges : Léonard de Vinci pour petits et grands à l'hôtel Lallemant

Bourges rend également les honneurs à Léonard de Vinci dont on commémore cette année, les 500 ans de la mort à Amboise. Une exposition pour petits et grands vous attend à l'hôtel Lallemant, l'un des premiers hôtels particuliers style renaissance construits en France.

Bourges, France

La compagnie des objets perdus a recréé toute une série d'inventions imaginées par l'artiste et ingénieur, des machines qui ont été détournées pour le plus grand plaisir des enfants. Un moyen ludique de rendre hommage au génie de Léonard de Vinci. Ici les inventions de Léonard de Vinci sont détournées. On en retrouve généralement le squelette principal, le principe général, mais toutes sont réalisées à partir de matériaux recyclés. Que ce soit pour l'aile de Léonard ou sa machine de guerre, ancêtre du char. Surtout, c'est au visiteur de les manipuler comme s'il entrait dans la peau du génie italien : " C'est une exposition complètement à toucher, détaille Michèle Lemaire, directrice des musées de Bourges, et pour que ce soit simple pour le public, il y a des manettes peintes en orange sur chaque machine, il faut s'agripper, tourner, pédaler et cela permet de manoeuvrer ces machines."

Les enfants peuvent manipuler le ventilateur, imaginé par la compagnie des objets perdus, à partir du dessin de Léonard de Vinci. © Radio France - Michel Benoit

Et bien sûr, les enfants se régalent comme Marat, 10 ans, et ses camarades : " On tourne et ça fait de la musique. Léonard de Vinci, il a mis des sortes de bâton et ça frappe un tambour. C'était un grand artiste. Il a inventé la Joconde, le ventilateur. Ca m'intéresse beaucoup. C'est passionnant. On se dit Léonard de Vinci, il a fait beaucoup de choses."

Réussirez-vous à vous envoler avec l'aile de Léonard ? © Radio France - Michel Benoit

Les enfants peuvent également comprendre quelques principes mécaniques tout en s'amusant. Ce qui ne les empêchera pas de découvrir des collections plus classiques : vitraux, émaux, peintures, sculptures. Les plus belles pièces renaissance des musées de Bourges sont regroupées à l'hôtel Lallemant à l'occasion de ces 500 ans de la mort du génie italien. Le musée des machines, exposition Léonardesque à manivelles, c'est à l'hôtel Lallemant de Bourges, jusqu'au 31 Octobre.