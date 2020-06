Bourges : les 10 lauréats Kisskissbankbank dévoilés

Trente-six projets ont été proposés et dix sélectionnés : cela va de location de vélos sur le canal de Berry à l'aménagement d'un " musée rigolo " sur le site de La Borne... L'appel aux dons devrait se faire à l'automne pour des financements prévus entre 5 et 20.000 euros. Marc Bortolotti, de Marseilles les Aubigny, dans le Nord du Cher, espère ainsi aménager une cabane à la ferme pour accueillir des touristes, grâce à la générosité des internautes : " On souhaite construire une cabane en bois, autonome en énergie, à proximité de la ferme, en pleine nature avec une vue magnifique et des beaux coucher de soleil. On évalue le projet à 17.000 euros et on espère recueillir 12.000 euros par du financement participatif. On a déjà travaillé avec du crowdfunding et c'est étonnant, la générosité des gens. Ca marche très bien."

KissKissBkanBank est une plate-forme de financement participatif sur internet. © Radio France - Michel Benoit

A Sancerre, un vigneron veut restaurer une loge de vigne pour y organiser des dégustations. A Mehun sur Yèvre, le porcelainier Pillivuyt veut mettre en scène des visites guidées de ses ateliers... A Bourges, Sophie Bouakkaz, veut lancer une "Cher'lock Box", cher comme le département. Une sorte de jeu de piste pour faire découvrir les curiosités du Cher : " Vous recevrez tous les mois ou tous les deux mois, il va falloir qu'on précise cela, une enveloppe, une box dans votre boite aux lettres. A l'intérieur, vous aurez des éléments qui vous permettront de vous interroger sur une histoire qui va se dérouler tout au long de l'année, avec des éléments d'enquêteur." Du slow tourisme, au naturel basé sur la rencontre et l'échange, loin du déferlement des grands sites...

Le piton de Sancerre (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Ces 10 porteurs de projet vont maintenant être épaulés par l'agence de développement touristique du Cher pour faire mûrir leur projet et le rendre bien visible sur Kisskissbankbank : " Il faut qu'on mette en place tous les outils pour la plate-forme Kisskissbankbank, détaille Fanny Piederrière, adjointe de direction à tourisme et territoire, afin de donner de la visibilité à chaque projet. Cela peut être de la vidéo, du mailing, des éditos et ensuite notre travail sera aussi de relayer ces projets en local avec des actions presse, de l'affichage. Il faut que les habitants du Cher s'investissent dans ces projets et se les approprient." Le but sera de convaincre un maximum de donateurs au delà de la famille et des amis.

Voici la liste des dix projets retenus :

- L’âne Grand noir du Berry / Les 1000 lieux du Berry - Lignières ; Cabane à la Ferme / Marc BORTOLOTTI - Marseilles-les-Aubigny ; Berry Vélo, La Grange de Léonie / Mathilde & Christophe SELIN - Méry-sur-Cher ; La Loge du vigneron / Vincent et Adelaïde GRALL - Sancerre ; Les Mystères de Bourges / Sophie BOUAKKAZ - Bourges ; Ma cave en ville / Raphaël Guillou - Sancerre ; Parapente à Sancerre / Rev’ d’ailes, Xavier BOUQUET ; Petit Musée Rigolo, ZEBRERIC, Éric BERGEAULT - La Borne ; Sancerre, des Vignes, des Femmes, des Hommes : Automnales / Pierre MÉRAT Photographie - Sancerre ; Société Pillivuyt - Mehun-sur-Yèvre