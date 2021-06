Bourges : les festivals réfléchissent à leur avenir

On estime à 7.000 le nombre de festivals en France. Il s'agit d'une simple estimation et c'est bien là tout l'enjeu de ces états généraux : mieux connaitre tous ces festivals pour mieux les accompagner et adapter la politique du ministère à la réalité du terrain. Parmi les problématiques : le pass sanitaire, à partir du 1er juillet pour les festivals qui accueillent plus de 1.000 spectateurs, pass sanitaire qui effraie le public : ces gros festivals ont du mal à faire le plein et s'estiment discriminer par rapport aux zoos, aux parcs d'attractions ou aux fêtes foraines où le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Pour Roselyne Bachelot, il ne faut pas tout mélanger : " Il ne faut pas voir le pass sanitaire comme une contrainte mais comme une opportunité. Si nous n'avions pas le pass sanitaire, sans doute aurions-nous été obligés d'avoir des mesures encore plus restrictives, car l'épidémie n'est pas terminée et nous devons apprendre à vivre avec. D'ailleurs le pass sanitaire est obligatoire également dans les parcs d'attractions proposant des spectacles avec une billetterie séparée, comme le Puy du fou par exemple. On ne peut pas comparer un festival de rap ou de metal avec des milliers de personnes, dans la fosse et un parc extérieur où les gens cheminent. "

Roselyne Bachelot, ministre de la culture © Radio France - Michel Benoit

Le ministère de la culture va débloquer 30 millions d'euros cette année pour aider les festivals impactés par le Covid, mais ces états généraux visent évidemment plus large, surtout à co-construire l'avenir. Frédéric Maurin, président du syndicat national des scènes publiques, attend des réponses à des questions majeures selon lui : " Est-ce qu"on ne pourrait pas créer une sorte de label festival d'intérêt national, des festivals en gestion désintéressée qui remplissent des missions de service public des arts et de la culture, dans des territoires ; des festivals qui font de l'éducation artistique, qui privilégient la création contemporaine, au regard d'autres festivals qui sont eux dans une économie de marché et qui se positionnent à un autre endroit. C'est une question à laquelle on n'a toujours pas de réponse alors qu'on l'avait déjà posée du temps de Françoise Nyssen, la précédente ministre de la culture." Ces états généraux permettront notamment une cartographie des festivals, outil essentiel qui n'existe pas encore en France.