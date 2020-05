Bourges : les librairies retrouvent leurs lecteurs fidèles

Elles aussi ont enfin rouvert : les librairies vous accueillent à nouveau depuis lundi. Beaucoup de lecteurs, fidèles à leur boutique, n'ont pas voulu commander sur internet et retrouvent avec bonheur l'ambiance un peu feutrée de leur magasin.

Pas plus de trois clients à la fois à la librairie La Poterne de Bourges

Valérie ne cache pas son impatience... Cela fait des jours que cette infirmière à l'hôpital de Bourges, attend la réouverture de la Poterne, près de la cathédrale de Bourges : " Depuis le 16 mars, je ne suis partie de chez moi que pour aller travailler. C'est mon mari qui s'occupait des courses. La librairie, c'est donc ma première sortie. Ce matin, j'ai pris mon vélo et je suis venue avec ma liste de bouquins. Je ne voulais pas commander sur internet et surtout pas sur Amazon. Je veux rester fidèle au petit commerce."

La librairie "la Poterne " à Bourges, rue Moyenne © Radio France - Michel Benoit

Il faut se laver les mains en entrant au cas où on toucherait les livres pour lire la quatrième de couverture par exemple (ce qui n'est pas recommandé), des tables au milieu de la librairie tentent d'instaurer un sens de circulation. Magali, la vendeuse, masque sur la bouche, est vraiment émue de retrouver les lecteurs : " Cela fait un bien fou. Ils nous ont manqué. Partager, c'est ce qui fait le coeur de notre métier. Eux aussi nous parlent de leurs coups de coeur littéraires et nous nourrissent. Malgré le masque, on devine le sourire qui illumine leur visage."

Magali, vendeuse à la librairie La Poterne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Durant le confinement, Emmanuel Desmaretz, gérant de la librairie, a dépanné certains clients fidèles : "On a organisé quelques rendez-vous pour ravitailler certains clients. Personne ne rentrait dans la boutique. C'est resté très marginal. Peut-être 2 à 3 % du chiffre d'affaires habituel. C'était pour garder un lien. On verra dans quelques jours si certains ont pris l'habitude d'internet ou pas."

Emmanuel Desmaretz, gérant de la librairie la Poterne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Peu à peu les approvisionnements vont redémarrer mais les éditeurs ont réduit d'environ 50 % le nombre de parutions.