Bourges, France

Les organisateurs espèrent 3 à 4000 visiteurs. Le moment le plus attendu, c'est évidemment le feu d'artifice samedi à la tombée de la nuit, avec le reflet des couleurs dans l'eau. Egalement un concert à 21H00, place des Frênes : John Garner : " C'est du Folk Rock et c'est vraiment très bien se réjouit Michel Melin, président de l'association Patrimoine. ce groupe est originaire d'Augsbourg en Allemagne, la ville jumelée avec Bourges. On est ravi de les recevoir." Pas de concours de barque fleurie ou illuminée cette année, mais le marché des producteurs locaux est reconduit dimanche matin : "C'est une nouveauté qu'on avait introduite l'an dernier, et cela avait très bien marché, donc on recommence. Les maraîchers locaux vous proposeront leurs légumes sur la digue de l'Yèvre." explique Michel Melin.

Charles Hérault, l'un des "Bourdeurs" qui vous proposeront des promenades en barque dans les marais de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Mais pour humer l'ambiance des marais, le mieux est de profiter d'une balade en barque : la tradition veut qu'on les dirige avec un long bâton... la bourde dont la dimension n'est pas vraiment réglementée. Charles Hérault vous emmènera dans sa barque : " C'est juste un coup à prendre. Il n'y a pas de longueur précise pour la bourde. Chacun choisit sa dimension. Moi je préfère les longues bourdes, même si c'est un peu plus compliqué à cause des branches pour passer dans certains coulants (un bras d'eau). La barque que j'utilise me vient de mon beau-père et j'entretiens ses deux parcelles dans les marais. C'est beaucoup de travail, mais j'adore l'eau et c'est vraiment formidable d'être ainsi au contact de la nature toute l'année. On voit des choses magnifiques." Dans les marais de Bourges, les barques sont plates en pin et en chêne. Elles restent toute l'année à l'eau pour éviter que le bois ne craque...