Bourges : les marins d'eau douce sont les bienvenus

Depuis samedi, il vous est possible de naviguer sur le canal de Berry à Bourges. Deux bateaux électriques vous permettent une balade d'une demi-heure ou d'une heure vers Pierrelay. Et c'est vous qui pilotez !

Il ne s'agit que d'une expérimentation jusqu'au 1er août menée par la maire avec le renfort de deux associations qui accueillent les touristes. Un ponton a été aménagé au Prado. Embarquement chaque après-midi de 15H30 à 20H00 et visiblement ça plaît !

Le ponton du prado à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Les places sont rapidement prises : l'année prochaine, il faudra plus de bateaux, se réjouit déjà Dominique Pasquet, président de l'association des habitants du hameau de Pierrelay : " Nous sommes aux anges. On y croit d'autant plus que notre maire nous a dit qu'il ferait tout son possible pour proposer cette navigation tout au long de l'été 2022. Evidemment, il faudra s'organiser avec plus d'embarcations car les touristes sont là. Et puis, il faudra aussi, bien entretenir le canal sur cette portion et lutter contre l'enherbement."

Il faut patienter avant de pouvoir embarquer. © Radio France - Michel Benoit

Dernière après-midi à Bourges pour Dominique et Bruno, un couple de Lyonnais, ravis de leur petit tour sur l'eau : " C'est très agréable, c'est très calme et très ombragé avec cette voûte de platanes au dessus de l'eau qui est absolument magnifique. On a vu des poules d'eau avec leurs petits." Ces bateaux ont une capacité de cinq places. Ils sont très faciles à conduire avec un petit volant comme sur une voiture... trois kilomètres environ, aller/retour jusqu'au Moulin Bâtard, avant Pierrelay. A la manoeuvre, pour l'embarquement, Raymond et Jean-Paul : " Il y avait du monde samedi, du monde aussi dimanche, et cet après-midi aussi. On voit que ça plait. C'est une belle activité à faire en famille surtout si on a des jeunes enfants. C'est très abordable : 9 euros le bateau, jusqu'à cinq personnes et pour une demi-heure. 17 euros pour une heure. Le plus simple, c'est de venir assez tôt parce qu'on ne peut pas réserver à distance."

Les bénévoles de l'association des habitants du hameau de Pierrelay : Jean-Paul, Raymond et Dominique Pasquet (président, au centre) © Radio France - Michel Benoit

L'Arecabe qui se bat pour rendre le canal de Berry navigable espère à terme voir des bateaux entre Bourges et Marmagne : " On a un grand projet qui irait de Bourges à Marmagne, au Pont-vert où se trouve un bassin très intéressant " indique Mireille Charby, vice-présidente de l'Arecabe. " Il faudrait aménager trois écluses en remettant des nouvelles portes et rehausser trois ponts pour que les bateaux puissent passer en dessous. On pourrait faire de la navigation sur une journée. Notre projet est prêt. "

Les prix varient de 9 à 17 euros le bateau, jusqu'à cinq personnes, en fonction de la durée de la location © Radio France - Michel Benoit

Reste à trouver les financements, à restaurer les berges du canal de Berry, et à éviter les pertes d'eau : " C'est sûr qu'il faut composer certaines années avec la sécheresse " préviennent Raymond et Jean-Paul. " Il faut également bien entretenir les berges ou les remettre en état, lutter contre les ragondins aussi qui font des trous et peuvent provoquer des effondrements. Il y a du travail ! " Mais comme on dit à Bourges, à vaillant coeur, rien d'impossible... La navigation est également possible à Vierzon.