Bourges : les meilleurs riders VTT français s'affrontent sur le parvis de la cathédrale

Elle était programmée le 8 octobre mais a été annulée dès le mois de juillet à cause des restrictions liées au Covid : pas de Paris Bourges cette année, mais les organisateurs de la course cycliste ne restent pas les bras croisés pour autant.

L'Union Bourges Cher Cyclisme (UBCC) invite les meilleurs pilotes VTT Trial français à venir s'affronter à Bourges, sur le parvis de la cathédrale St-Etienne ce samedi, à partir de 15H00. Au programme, courses et DJ... Les pilotes vont s'affronter par paires sur un parcours hérissé d'obstacles, chevauchant d'étranges vélos sans selle : " Certains culminent à près de deux mètres de haut ! détaille Alexis Brunetaud, n°2 français l'an dernier et dixième mondial, licencié à l'UBCC. Ce sera vraiment spectaculaire. Le principe, c'est vraiment des courses et pas de la technique pure pour passer des obstacles hyper difficiles. On va s'élancer en un contre un sur le parcours et le but c'est d'arriver le premier au bout. Ca va être vraiment très chaud. Et le lieu est magnifique, au pied de la cathédrale."

Alexis Brunetaud, pilote VTT Trial © Radio France - Michel Benoit

Laurent Planchon, président de l'Union Bourges Cher Cyclisme, réfléchissait déjà depuis quelque temps à organiser un tel événement : " Alexis Brunetaud m'avait emmené au Puy en Velay assister à une compétition. J'ai trouvé cela très intéressant, mais je ne voulais pas qu'on se disperse. Cette année, la classique est annulée. Il y avait donc une opportunité, d'autant qu'on voulait vraiment mettre en avant nos sponsors et injecter un peu d'argent dans l'économie locale. On a proposé le projet à la mairie de Bourges qui a dit banco. On a donc foncé et on aura les meilleurs pilotes français. On pourra accueillir 800 spectateurs devant la cathédrale, dans le respect évidemment des gestes barrières. Il y aura un écran géant. Les pilotes seront filmés de près, et le public sera au coeur du show."

Le VTT Trial est une discipline très spectaculaire - Alexis Brunetaud

Alexis Brunetaud a commencé le VTT trial à 6 ans. Il en a 26 aujourd'hui. : " Le VTT Trial est un sport très exigeant. On passe des heures et des heures sur le vélo, mais cela ne suffit pas. Il faut également travailler sur tout le corps. La préparation physique est très importante : beaucoup de musculation, haltérophilie, course à pied. Mon point fort, je pense que c'est ma technique. J'ai commencé très jeune et j'ai grandi assez tard, j'ai donc développé une technique assez marquée pour être à la hauteur et je l'ai gardée." Les pilotes s'échaufferont à partir de 17H00, début du show à 15H00.