Bourges, France

Le musée du Matériel et de la Maintenance, et le musée du Train et des Equipages Militaires à Bourges sont assez méconnus et pourtant ils recèlent des pièces rares, qui remontent parfois à l'époque Napoléonienne. Des armes, des véhicules, mais aussi beaucoup de matériel de maintenance et des objets personnels... Des bénévoles répondront à vos questions ce dimanche. Rendez-vous bd Carnot aux écoles militaires de Bourges à partir de 10H00.

Le commandant Yannick Krause, conservateur des musées des écoles militaires de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Le commandant Yannick Krause, conservateurs des musées des écoles militaires de Bourges est fier de ses collections : " Nous avons une moto Gnome Rhone qui était en service en 1940 dans l'armée française. On expose aussi une Harley Davidson récupérée auprès des américains après le débarquement en Afrique du Nord." Certains véhicules vont d'ailleurs sortir des réserves ce weekend : des Jeeps, un Dodge et un véhicule blindé de reconnaissance des années 60 en état de marche notamment. ... Tous entretenus ou remis en état par les bénévoles de l'association des musées du Matériel et du Train, d'anciens militaires pour la plupart, qui connaissent bien ces matériels.

L'une des Jeeps remises en état par les bénévoles de l'association des musées du Matériel et du Train de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Mais le musée couvre plus de 200 ans d'histoire. Depuis, la création de l'arme du train par Napoléon en 1800 jusqu'à la fin du 20 éme siècle. Les premières légions d'honneur, le fusil des grognards et beaucoup d'objets militaires personnels. Plus de 5.000 pièces. Vous découvrirez également un hommage à des militaires pour un épisode méconnu de la deuxième guerre mondiale que nous relate le commandant Yannick Krause : " C'était des officiers qui étaient en charge de camoufler aux allemands en zone non occupée du matériel, du carburants, des munitions, au cas où la France reprendrait le combat. Mais fin 42, début 43, quand la ligne de démarcation a été supprimée, les allemands ont retrouvé ces caches et ils ont arrêtés ces militaires. Certains ont été déportés en camps, fusillés ou ont simplement disparu." Beaucoup de matériels de maintenance est également exposé, certains utilisés en Indochine ou en Algérie... ou tout simplement en cours pour former les techniciens de l'armée sur le missile Pluton par exemple. Rendez-vous bd Carnot aux écoles militaires de Bourges à partir de 10H00.