Bourges : Les nuits lumière proposeront une application mobile, cette année

Legendr , c'est le nom de cette application déclenchera automatiquement le commentaire audio approprié dès que vous approcherez de l'un des sept sites du parcours lumineux. Les lumières et les images aussi sublimes soient-elles ne suffisaient pas. Certains visiteurs se sentaient un peu frustrés, reconnaît Constance Bonduelle, adjointe au maire de Bourges : " On a trouvé un compromis entre ce que souhaitaient les riverains, à savoir quelque chose qui ne soit pas trop bruyant puisque les nuits lumière durent quand même tout l'été, et la demande des visiteurs qui souhaitaient mieux comprendre les scénographies. "

Le palais Jacques Coeur de Bourges, illuminé lors des nuits lumière. - ville de Bourges

L'application est gratuite, elle sera disponible aussi en anglais. Legendr vous proposera aussi une petite surprise aux abords de la cathédrale : " Quand les visiteurs passeront place Etienne Dolet, ils pourront voir les souterrains de Bourges qui seront sous leurs pieds " explique Constance Bonduelle. " On est allé y tourner une vidéo "

L'ours Ursine, emblème de Jean de Berry, vous accompagne tout au long des nuits lumière de Bourges - Ville de Bourges

Ces souterrains sont aujourd'hui interdits à la visite. Les mercredi et vendredi, la troupe des Amis de Jacques Coeur, animera, en costumes d'époque le parcours. Les projections sur l'ancien archevêché ont également été rallongées pour inclure un passage sur la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture en 2028. Deux artistes, un Lituanien et un Serbe, ont reçu carte blanche. Des nuits lumière qui ne déborderont pas sur septembre cette année : " On termine le 31 août puisque les travaux reprennent début septembre dans le centre ville et on ne voulait pas qu'un visiteur tombe dans un trou en promenant sur le parcours."

La troupe des Amis de Jacques Coeur - ville de Bourges

Les nuits lumière proposent un parcours de deux kilomètres dans Bourges matérialisé par 115 lanternes bleues.