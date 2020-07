Bourges : les nuits lumière redémarrent

Un parcours en cinq étapes, à la nuit tombée, à travers les lieux emblématiques de la ville, habillés de lumière. Les scénographies avaient été revues et numérisées l'an dernier. Quelques petits ajustements ont été apportés cette année pour tenir compte des remarques des 140.000 spectateurs de l'an dernier. Certains estimaient que cela manquait d'explications sur l'histoire de la ville : " Il y a désormais des textes explicatifs sur chaque scénographie, en français et en anglais", détaille Emmanuelle Gau, responsable du pôle événementiel à la ville de Bourges. Cela permet au public d'avoir des précisions sur l'histoire de Jacques Coeur ou la Renaissance par exemple, et de comprendre que la Renaissance, ce ne sont pas uniquement les châteaux de la Loire."

Ursine est le symbole des nuits lumière de Bourges, mais savez-vous pourquoi ? - Ville de Bourges

La scénographie sur le rempart gallo romain au jardin de l'archevêché a également été revue pour mieux expliquer la présence de l'ours Ursine, symbole des nuits lumière. "On a eu des centaines de fois la question : pourquoi cet ours bleu ? ajoute Emmanuelle Gau. "On donne donc une explication plus fine des choses. L'ours était l'emblème du Duc Jean, régent du royaume de France et on met tout cela en scène pour que le public comprenne bien les choses. Cette scénographie s'adresse également un peu plus aux enfants."

La nuit est bleue à Bourges, l'été. - Ville de Bourges

Une boutique "Nuits lumière" concédée par la ville à un commerçant , juste à côté de l'hôtel Lallemant, ouvrira également chaque soir. "Cela permet de vendre l'image de la ville. On retrouve dans cette boutique des productions locales. Cela va des métiers de bouche jusqu'aux productions comme la porcelaine de Mehun sur Yèvre. Les touristes peuvent repartir avec un souvenir qui marquera cette soirée magique à travers les rues de la ville". En raison du coronavirus, les jauges à l'hôtel Lallemant et au musée Estève seront limitées. Les nuits lumière à Bourges, c'est jusqu'au 26 septembre (tous les soirs de juillet et août, et uniquement les jeudis, vendredis et samedis en septembre.)