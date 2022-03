Bourges : les pompiers du Cher fiers d'avoir contribué au film de J.J Annaud

Le capitaine Ducellier et Marc, deux sapeurs-pompiers du Cher, très impressionnés par le professionnalisme et la bienveillance de JJ Annaud.

On est au coeur de l'action aux côtés des pompiers notamment. Le réalisateur a tourné durant deux semaines à Bourges en mars 2021. La cathédrale St-Etienne de Bourges préfigure en quelque sorte Notre-Dame de Paris et présente en effet certaines similitudes, intéressantes pour la réalité des décors. Les pompiers du Cher ont contribué au tournage : ils ont assuré la sécurité incendie, mis à disposition du matériel et quatre d'entre eux ont participé aux scènes.

Le capitaine Ducellier a coordonné le travail entre le Sdis du Cher et l'équipe du film © Radio France - Michel Benoit

C'est le capitaine David Ducellier, qui a coordonné la coopération entre les pompiers du Cher et l'équipe de Jean-Jacques Annaud. Son rôle était aussi de veiller à la sécurité de la cathédrale, et ses accès : " J'accordais beaucoup d'importance à ce que les accès à la cathédrale restent dégagés, y compris à l'extérieur au cas où il aurait fallu que les pompiers interviennent vraiment en cas de problème. Cela n'a pas été compliqué car l'équipe du film avait de l'expérience et savait gérer cela. Il n'y a jamais eu de risque incendie supplémentaire lié au tournage du film. Tout ce qui était électricité n'était pas pris sur la cathédrale de Bourges, mais par des groupes à l'extérieur. "

Marc a passé neuf ans chez les pompiers de Paris avant de venir au Sdis du Cher © Radio France - Michel Benoit

Quatre pompiers du Cher ont également été embauchés sur le tournage. Parmi eux, Marc. Cet ancien des pompiers de Paris (il y a passé neuf ans) a enchaîné près de 30 jours à Bourges, Sens et St-Denis : " J'ai participé pour des scènes de sauvegarde d'oeuvres, des scènes de panique sur le parvis. L'effondrement de la flèche, recréé en studio est très impressionnant. C'était un travail de sapeur-pompier mais aussi d'acteur. Mr Annaud voulait vraiment la réalité des gestes et aussi de l'émotion bien sûr. Toujours à l'écoute, c'est vraiment quelqu'un de formidable. " Bienveillant et professionnel. Le capitaine Ducellier a également été impressionné par le réalisateur : " C'est un monsieur qui a quand même 77 ans. Il enchaînait les journées de quinze à rester debout, toujours attentif, maîtrisant chaque détail. Vraiment, il force le respect. "

Jean-Jacques Annaud reçu en mairie de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une scène prévue à Bourges n'a finalement pas pu y être tournée : " C'était une scène extérieure sur le parvis avec la chute de brandons enflammés " précise le capitaine Ducellier. " Finalement, il a fallu tout interrompre car il y avait trop de vent. . Un simple regard a suffit entre Mr Annaud et moi. On a tout de suite décidé d'arrêter." Cette scène a été recréée en studio.