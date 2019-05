Bourges : les premières images des prochaines nuits lumière

Bourges, France

Il y aura cinq stations sur un parcours de 2,3 km dans la vieille ville. Ces nuits lumière sont l'attraction phare de Bourges, l'été. La mairie a tenu compte de certaines critiques : le parcours sera à nouveau signalé par des lanternes bleues dans la ville et non plus par de simples pavés bleus au sol. C'est un système numérique désormais qui pilote les projections sur les façades emblématiques de la ville, et non plus de simples diapositives. Les couleurs sont plus éclatantes. Cinq bâtiments seront habillés de lumière. On partira du rempart gallo romain, dans le jardin de l'archevêché pour descendre jusqu'à l'hôtel Lallement dont les premières images viennent d'être présentées par la mairie. Le maire de Bourges, Pascal Blanc : " Avec un changement puisque les projections autrefois se faisaient dans la cour du bâtiment. Cette année, on met en lumière la façade et le numérique va permettre une mise en valeur encore plus importante des volumes, des fenêtres, des colonnes. "

Une autre image projetée sur l'hôtel Lallemant de Bourges durant les nuits lumière, nouvelle version. - Mairie de Bourges

Le couvent des cordeliers est abandonné. Le troisième arrêt sera le musée Estève, puis le Palais Jacques Coeur et enfin, c'est nouveau, l'ancien archevêché. L'année dernière, les nuits lumière avaient essuyé de nombreuses critiques des berruyers : " C'est vrai qu'il y avait des choses à revoir, estime cette habitante, cela avait vieilli, mais ce que j'ai vu l'été dernier ne m'a pas convaincue. Je trouve que les images sont nulles et puis dans la précédente version, il y avait une histoire. Là, il n'y a rien au niveau historique, aucun commentaire et ceux qui viendront voir Bourges repartiront de ces nuits lumière sans rien apprendre sur l'histoire de la ville. C'est regrettable." Rendez-vous fin juin pour vous faire votre propre idée. Ces nuits et lumière, version led et numérique coûteront 900.000 euros à la ville pour leur mise en place.