Bourges, France

Marcel Bascoulard est mort à 65 ans. Il a toujours vécu en marge, dormant dans des cabanes de fortune. Poète, dessinateur de grand talent, il a laissé des milliers d'oeuvres à la plume, ou parfois peintes en couleur. Une mort tragique, un réel talent, cette vente aux enchères qui regroupe 75 oeuvres devrait attirer beaucoup d'amateurs, puisque Marcel Bascoulard est aujourd'hui célébré par sa ville.

Un des rares paysages peints en couleur par Marcel Bascoulard, vendu aux enchères à Bourges ce vendredi. © Radio France - Michel Benoit

Michel Darmancier, commissaire priseur à Bourges tenait à organiser cette vente à cette date anniversaire.. Il se souvient de Marcel Bascoulard, déambulant dans les rues de Bourges avec sa dégaine de clochard et son comportement espiègle : " Il en jouait, faisait mine de se gratter comme s'il avait des puces dès qu'on s'approcher pour l'aborder. Il était un peu asocial. Parfois, il s'installait devant la cathédrale avec son matériel et dessinait... le palais Jacques Coeur qu'il retranscrivait de mémoire. Bien sûr, les curieux ne comprenaient pas. c'était son côté joueur. "

Marcel Bascoulard se prenait lui-même en photo lorsqu'il se travestissait. A l'époque, on ne parlait pas encore de selfie. Ces photos sont à vendre. © Radio France - Michel Benoit

Marcel Bascoulard avait été par marqué par le meurtre de son père quand il n'avait que 19 ans, meurtre perpétré par sa mère qui fut internée. Et le souvenir de cette mère ne l'a jamais abandonné. Marcel Bascoulard ajoutait d'ailleurs le nom de jeune fille de sa mère à la signature de ses tableaux,

Marcel Bascoulard a multiplié les dessins des monuments et des rues de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

75 oeuvres seront dispersées : beaucoup de dessins de Bourges à la plume mais aussi quelques uns en couleurs, plus anciens. Comptez quelques centaines d'euros pour une oeuvre de Marcel Bascoulard, plusieurs milliers pour les plus chères en couleurs, plus rares et plus anciennes. Marcel Bascoulard, une figure mythique de Bourges, de quoi attirer les collectionneurs et les amateurs de bon placement. La vente commencera à 17H00 à l'hôtel des ventes de Bourges.