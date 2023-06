Bourges mise comme chaque été sur l'art contemporain

Bourges Contemporain irrigue un territoire toujours plus large chaque année. La communauté d'agglomération devient d'ailleurs partenaire : " Cette année, nous allons accueillir des artistes réunionnais, se réjouit Yannick Bedin, adjoint au maire de Bourges, délégué à la culture. Grâce au soutien du FRAC Réunion, c'est formidable. Ils vont travailler avec le CCOD, Centre Olivier Debray de Tours. C'est une mise en réseau et une visibilité très grande donnée aux artistes et on en est très fier."

Sentier des Arts. Exposition collective à la Chataigneraie, 1265 route de Bourges à Osmoy, en partenariat avec des personnes autistes - Chataigneraie Osmoy

Brandon Gercara, artiste réunionnais exposera notamment au Transpalette de Bourges, en dialogue avec les oeuvres d'Esther Ferrer et au Château d'eau, la vidéaste Esther Hoareau nous perdra entre La Réunion et l'Islande : " Elle va mixer l'es images d'une île, vers une autre et inversement, décrit Julie Crenn, commissaire d'exposition. On ne sait plus vraiment où on est et de quelle île on parle. On retrouve la présence magmatique, volcanique, tellurique. Ce sont des liens physiques entre ces deux îles au climat tellement différent."

Une planche de Thierry Cheyrol dans son projet Gaïa - Thierry Cheyrol

Le vivant à l'oeuvre ou l'oeuvre du vivant associe également le dessinateur Thierry Cheyrol qui exposera une trentaine de planches originales de son projet Gaïa. Un voyage de la nano échelle à l'échelle cosmique. Bourges contemporain repose aussi en partie sur une pépite du territoire : l'école supérieure d'art de Bourges. Une vingtaine de ses étudiants participent aussi aux diverses expositions : " Cela leur permet d'avoir un terrain grandeur nature, échelle un avec des partenaires, des interlocuteurs, note Sandra Emonet, responsable de la box galerie de Bourges. Ils se sentent sécurisés pour franchir ce pas. On les accompagne. Quand on voit une oeuvre. Que l'artiste soit connu ou pas, on ne le sait pas forcément. Là, il y a souvent un travail de résidence et donc une pensée sur le lieu. Je pense que les visiteurs viennent chercher la surprise, la multiplicité des formes."

Les élèves de l'école supérieure d'art de Bourges ont travaillé sur les photos astronomiques de l'abbé Moreux - ENSAB

Sans oublier des lavoirs, granges pyramidales et même une brasserie investis par les artistes en Pays Fort : " On évite de travailler dans des églises ou des châteaux précise Jean-André Viala, organisateur du parcours Allons Voir. On investit des lieux de travail, des lieux de vie de la ruralité. Les granges pyramidales du Pays Fort datent du XVIéme siècle. Ce sont des bâtisses impressionnantes. Nous ne sommes qu'à une heure de Bourges et pourtant peu de berruyers les connaissent. On mise sur l'art contemporain pour les attirer. C'est une empathie des artistes avec le lieu." Bourges Contemporain , c'est tout au long de l'été, et c'est gratuit.