Bourges, France

Bourges est l'une des 78 étapes du parcours de St Jacques de Compostelle en France. La cathédrale St-Etienne est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'unesco à ce titre (mais aussi en tant que chef-d'oeuvre gothique), elle attire donc certains pèlerins.... 67 clous-coquilles matérialisent ce parcours touristique dans le centre de Bourges.

L'un des 67 clous-coquilles matérialisant le cheminement dans Bourges pour les pèlerins de St- Jacques. © Radio France - Michel Benoit

Jusqu'à présent, hormis la cathédrale, le but pour les pèlerins de leur passage par Bourges, aucun élément du patrimoine de la ville n'était vraiment mis en valeur auprès d'eux. Cet itinéraire leur propose une déambulation dans toute la vieille ville pour découvrir son charme : " On part de l'église St Bonnet qui est une des entrées du centre ville, et ça se termine au pont d'Auron. On traverse donc toute la vieille ville, la place Gordaine,, la rue Coursalon, on passe devant le palais Jacques Coeur et bien sûr la cathédrale, explique Pierre-Antoine Guinot, adjoint au maire. Les pèlerins de St-Jacques aiment la marche, mais aussi découvrir le patrimoine d'une ville. On compte donc les y aider."

La cathédrale de Bourges, doublement classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Au titre des chemins de St-Jacques et en tant que splendeur gothique. © Radio France - Michel Benoit

On fête cette année les 20 ans de l'inscription des chemins de St-Jacques au patrimoine mondial. Les pèlerins qui passent par Bourges arrivent généralement de la Charité sur Loire. Leur nombre n'est pas négligeable : " Quand on est pèlerin sur les chemins de St Jacques de Compostelle, on doit remplir un document qu'on appelle une credential, explique Elisabeth Cayrel, chargée de mission patrimoine mondial, à Bourges. Il faut la faire tamponner aux différentes étapes pour bien attester qu'on a marché jusque St Jacques. Chez nous, ça se fait au siège de la paroisse et à l'office de tourisme. Cela nous permet de réaliser un décompte approximatif. On estime que 1.000 à 2.000 pèlerins passent par Bourges." Une réflexion est également en cours avec le conseil départemental pour mieux exploiter et mettre en valeur ces chemins de St Jacques à l'échelle du Cher.