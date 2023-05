Bourges organise le championnat de France de Scrabble

Tout le weekend, Bourges va accueillir les championnats de France de Scrabble. 450 joueurs, venus de toute la France, vont participer à la compétition. Mais ne vous attendez pas à une partie classique, comme cela peut se faire en famille. "Là, l'arbitre tire au sort 7 lettres qui seront les mêmes pour tous les joueurs. Ensuite, en 1min30, chacun réfléchit aux mots qu'il peut former, à l'emplacement, puis le place sur sa propre grille. L'arbitre vérifie les scores et celui qui a mis le plus de points remporte la manche" explique Manuella Grimal, présidente du club de Bourges, qui compte 50 licenciés.

D'après son expérience, les meilleurs joueurs sont ceux qui "sont excellents en maths, pour calculer rapidement les scores possibles. Et évidemment très bons en français".

La compétition aura lieu du samedi 27 juin au lundi 29 mai. L'entrée est libre et gratuite pour ceux qui souhaiteraient assister aux matchs.