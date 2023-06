Bourges : pas de glace cet été à la patinoire

La mairie juge totalement inadapté de maintenir l'équipement en glace durant l'été alors que le réchauffement climatique est déjà là : " Quand il fait quarante degrés, et il fera de plus en plus chaud nous disent les experts, ça devenait contradictoire de faire fonctionner à 120 pourcent un groupe glace pour maintenir de la glace à la température idoine." plaide Renaud Mettre, adjoint aux sports à la mairie de Bourges. L'année dernière, 3.000 personnes étaient venues pour ce premier été " roller ".

Il faut couvrir 1.500 mètres carrés d'un revêtement plastique pour la pratique du roller © Radio France - Michel Benoit

57.000 personnes sont venues patiner à Bourges de septembre 2022 à fin mai 2023. La patinoire de Bourges avait rouvert peu avant l'été dernier, suite à l'incendie de 2017. Et cet été, l'objectif est d'attirer bien plus que les 3.000 personnes de l'été dernier. Le roller intéresse plus les familles que le patin à glace ; une clientèle plus âgée a observé Céline Araujo, responsable administrative de la patinoire : " On voit venir les nostalgiques des anciennes soirées roller disco puisqu'on adapte des soirées en disco et cela plaît énormément aux personnes de plus de trente ans, ou de quarante ans. Pendant l'été, on propose d'autres soirées à thème, notamment une soirée fluo dans le noir. On peut venir habillé en blanc ou en fluo."

La patinoire Sarah Abitbol de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Voire, déguisé en John Travolta : " Certains sont venus en pantalon pattes d'éph, décrit Baptiste Bouchut, éducateur à la patinoire. Col pelle à tarte et bandeau fluo. C'est très sympa, très fun. Certains viennent avec leurs patins à roulettes de jeunesse, même pas des rollers. Ca leur rappelle beaucoup de souvenirs."

L'objectif est de faire venir une autre clientèle l'été, des gens qui viendront peut-être ensuite l'hiver. Le roller peut-être un peu plus facile que le patin à glace, poursuit Baptiste Bouchut : " En roller, les roues sont beaucoup plus larges. On aura donc un meilleur équilibre. Le stilmat, le matériau plastique qu'on met au sol glisse moins que la glace quand on tombe. "

L'ouverture estivale est prévue le 21 juin, mais dès le 17 juin, un gala de boxe thaï est programmé. La patinoire de Bourges accueillera également la coupe de France de Baby foot (24 et 25 juin) et un spectacle d'escrime artistique (1er juillet) La remise en glace de la patinoire est prévue en septembre.