Bourges : premiers tours de manivelle pour Jean-Jacques Annaud

Un film tourné en studio, mais aussi dans trois cathédrales : Sens, Amiens et Bourges où l'équipe du film restera un peu plus d'une semaine, jusqu'au jeudi 18 mars. Une équipe d'environ 130 personnes... Ce mardi, ce sont les scènes avec les figurants qui ont été tournées : 150 figurants. Ce sont de scènes d'intérieur : l'équipe a donc reconstitué une partie du choeur de la cathédrale de Paris pour y réaliser notamment une scène clé du film : le sauvetage de la couronne du Christ : " Le coeur de la reconstitution à Bourges, c'est la chapelle des sept douleurs " détaille Matthieu de la Mortière, premier assistant réalisateur. " C'est la chapelle axiale de Notre-Dame. On y réalise des scènes avec des touristes et plus tard on tournera des scènes avec des dégradations, de l'eau qui ruisselle, etc... et bien sûr on tourne le sauvetage de la couronne du Christ. On a reconstitué également tout le déambulatoire et une sacristie. On fera la connexion avec la scène de la messe qui a été interrompue par l'incendie. On tourne également à Bourges, une scène d'action assez intense : c'est celle où le régisseur de Notre-Dame doit retrouver la clef du coffre parmi sept-cents clefs. "

Quelques projecteurs sont disposés aux abords de la cathédrale de Bourges © Radio France - Michel Benoit

De l'extérieur, on ne voit quasiment rien. Ce qui n'empêche pas certains curieux de traîner aux abords du parvis de la cathédrale fermée au public, comme Alberte : " Notre cathédrale est tellement mise en valeur par ce film, d'autant plus que Jean-Jacques Annaud est tellement célèbre et a réalisé des films tellement merveilleux... J'aimerais évidemment le voir."

Xavier incarne un touriste comme près de 150 figurants recrutés pour l'occasion. © Radio France - Michel Benoit

Une vingtaine de camions de matériels stationnent à proximité, des projecteurs sont installés pour éclairer les bas-flancs de la cathédrale. Xavier, un grand gaillard d'origine guadeloupéenne incarne un touriste : " Quand je suis arrivé, on m'a dit de rejoindre le groupe de touristes russophones, même si j'avais plutôt le look d'un jeune élève architecte. Bon, ça m'a permis d'être russophone pendant une matinée. On nous demande de marcher et déambuler. C'est assez répétitif mais plutôt plaisant."

Les camions ont investi une partie du parvis de la cathédrale de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Parmi les 150 figurants, des vrais religieux : Stephan Headley, prêtre de l'église orthodoxe de Vézelay : " On m'a invité et je me suis dit que pour une journée, je pouvais bien faire cela. Je suis venu avec un autre prêtre orthodoxe. C'est l'occasion de passer un peu de temps ensemble. Cela m'intéresse d'autant plus que j'ai mon petit-fils qui fait ses études de cinéma à Paris."

Jean-Jacques Annaud, aux côtés du maire de Bourges, Yann Galut. © Radio France - Michel Benoit

L'une des difficultés pour Jean-Jacques Annaud dans ce film, ce sont les raccords images compliqués par la multiplicité des lieux de tournage et l'utilisation de vraies images de l'incendie : " Je raccorde avec des scènes d'incendie. Ici, je tourne des scènes d'intérieur. Je ne vais évidemment pas incendier la cathédrale de Bourges. Certaines images, quand elles sont en plongée, je vais utiliser le sol de Sens parce que le dallage de Sens est très voisin de celui de Notre-Dame. C'est très excitant ce tournage, car j'ai l'impression de faire du cinéma, du vrai ! " Un vrai défi technique et artistique mais le réalisateur a déjà démontré son savoir-faire.