De la danse au programme de la maison de la culture de Bourges pour sa dernière création : une pièce contemporaine. "Pulse" est signé par deux danseurs et chorégraphes originaires des quartiers Nord de la ville : Filipe Lourenço et Nabih Amaraoui.

Bourges, France

Que de chemin parcouru pour ces deux amis d'enfance de la Chancellerie, à Bourges. Ils travaillent aujourd'hui partout en France et même en Europe. Filipe Lourenço continue cependant d'animer des ateliers de danse à Bourges et a décidé de s'attaquer pour sa dernière création aux danses traditionnelles du Maghreb. Le danseur est seul en scène.

Pulses, c'est évidemment, la pulsation du corps : " Par exemple, dans ce spectacle, il y a le Alaoui, une danse traditionnelle guerrière homme, plutôt d'Algérie, détaille Filipe Lourenço. Je réalise un travail de mémoire. Retrouver la matière principale de ces danses et ensuite la faire évoluer, la transformer pour aboutir à une version hybride, plus contemporaine." Le corps devient lui-même instrument de percussion dans ce spectacle : " _Si on est attentif aux sons que peut produire le corps, il devient alors un instrument de musique. Il y a des actions directes comme frapper sur le corps, mais aussi indirectes comme simplement l_e mouvement qui peut émettre un son. Comme les pieds au sol, la respiration, la transpiration. Tout cela produit aussi des sons dans l'espace."

Pulses est un spectacle chorégraphique et musical assez épuré, basé sur la rythmique du corps et des danses traditionnelles du maghreb. © Radio France - Radouan Roumadni

Un spectacle très rythmique. Filipe Lourenço joue également de certains instruments de percussion. Les sons sont enregistrés et réinjectés par Vanessa Court : " On part très souvent d'une chose très épurée, et puis on l'augmente au fur et à mesure, un peu comme des musiciens qui arriveraient un par un sur la scène. Il y a de la percussion sur le torse, mais aussi certains instruments traditionnels dont joue Filipe : Il y a deux bendirs. C'est une percussion ronde composée d'une peau de chèvre et d'une petite cordelette à l'intérieur, qui fait comme un timbre, qui donne une vibration. Et puis on a aussi _un luth arabe_."

Pulses, c'est à l'auditorium de Bourges pour trois représentations, mardi (13 mars) , mercredi et jeudi. Une création de la MCB qui partira ensuite sur les routes.