Bourges : quand la BD écrit l'histoire de la Résistance

" Des Bulles dans le Maquis " propose toute une diversité de documents et de planches qui retracent la manière dont le dessin a été utilisé depuis les années 40 et jusqu'à aujourd'hui pour combattre la Résistance ou au contraire la célébrer. Une expo pour petits et grands à travers un thème encore peu analysé jusqu'à aujourd'hui.

L'exposition propose un cheminement chronologique sur la manière dont le résistant a été représenté, bien au delà du maquisard.

La force du dessin, c'est qu'il est très explicite et donc efficace : " On s'adresse à tous, d'autant plus que souvent, et notamment dans les journaux légaux, certaines bandes dessinées sont sans texte, analyse Xavier Aumage, commissaire de l'exposition. Donc c'est adapté pour un enfant ou même pour une personne illettrée qui peut comprendre certains messages."

ⓘ Publicité

Outil de propagande

On utilise la BD pour convaincre les français d'aller travailler en Allemagne, et dès l'automne 1944, André Calvo sort un recueil : la bête est morte où il raconte le conflit et l'oppression mais les nations en présence sont symbolisées par des animaux : "Les américains se sont des bisons, poursuit Xavier Aumage. Les anglais, des bouledogues, De Gaulle, c'est une cigogne et Pétain une chouette et les français apparaissent sous forme d'écureuil, de lapin, de chamois, Isoards. En fait, des animaux inoffensifs qui se font croquer par les méchants loups." Les loups allemands évidemment.

Le dessin célèbre d'abord les actes combattants de la Résistance pour aboutir depuis quelques années à beaucoup de biopics : une large place de l'expo est réservée à l'auteur Stéphane Levallois qui a raconté l'action de son grand-père à Selles sur Cher : " Il a sauvé notamment des familles juives en leur faisant passer la ligne de démarcation. Il était boucher de profession mais n'a jamais raconté son engagement à sa famille."

Un grand-père représenté avec une tête de sanglier. Enfin, impossible de ne pas évoquer l'histoire du Franciscain de Bourges relaté en BD par Bernard Kappo. le recueil qui est épuisé, devrait ressortir dans quelques mois. " Des Bulles dans le Maquis, c'est au musée de la Résistance et de la déportation de Bourges jusqu'au 17 septembre.