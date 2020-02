Bourges : Radio Elvis donne le la

Bourges, France

C'est gratuit (ne reste que vos frais de logement à payer). Quatre sessions de deux jours, avec Pierre Guénard, comme professeur, l'auteur compositeur et chanteur du groupe Radio Elvis, victoire de la musique en 2017. Excusez du peu ! Mais dépêchez-vous pour vous inscrire, la première session aura lieu les 6 et 7 mars. Une dizaine de participants seront retenus. Comme l'année dernière avec Losfeld, Pierre Guénard et Radio Elvis ont été inouïs du Printemps de Bourges : " C'est important pour nous que les lauréats des Inouïs puissent revenir à Bourges pour transmettre quelque chose à des plus débutants, détaille Pauline Curel, responsable de l'action culturelle du Printemps de Bourges. Pierre Guénard a tout de suite accepté notre invitation. C'est un stage de perfectionnement où on espère que chacun progressera dans son domaine premier de compétence. Cela peut être la technique vocale, la technique instrumentale, ou la présence scénique. Le but, c'est de leur donner de l'aisance et on arrive à la fin sur une restitution sous forme de concert."

Fréderic Charpagne, adjoint au maire chargé de la culture à Bourges, Pauline Curel, responsable action culturelle au Printemps de Bourges, et Philippe Macé, directeur du conservatoire. © Radio France - Michel Benoit

Pour candidater, il faut déjà être musicien ou auteur, mais tous les profils sont recherchés puisqu'un concert est prévu fin juin. Les artistes offriront le fruit de leur travail au public : " Si chacun est un peu compositeur, c'est toujours très bien venu, précise Philippe Macé, directeur du conservatoire de Bourges. Il peut bien sûr y avoir des paroliers aussi, puisqu'il y a un apport vocal important et puis il y a l'aspect instrumentiste évidemment. Nous prenons, les batteurs, les bassistes, les claviers, les guitaristes. Il faut que les stagiaires soient complémentaires pour faire ce concert final, fin juin. Radio Elvis, c'est un groupe que j'ai découvert il y a un an. On essaie de trouver des artistes-coaches qui soient à la fois représentatifs d'un courant artistique pour qu'ils puissent transmettre leur vécu, leur expérience sur scène, mais aussi qu'ils aient cette envie de transmettre qui est primordiale à nos yeux. Et ce qu'on veut retrouver dans les maquettes qu'on va écouter, c'est un potentiel, et du talent, évidemment."

Pierre Guénard, de Radio Elvis - Nicolas Despis

Pour candidater, une lettre de motivation, une description de votre parcours, de votre projet artistique (cinq lignes), une description de vos besoins et attentes, accompagnés d'un lien web au choix (soundcloud ou Youtube) à envoyer par mail à : crd18.muisquesactuelles@gmail.com.