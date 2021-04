Bourges espère une bonne saison estivale

C'est sûr, il y aura moins de touristes étrangers cet été, à cause du Covid, mais Bourges pense convaincre plus de français, séduits par le patrimoine, le tourisme tranquille et des prix peu élevés par rapport à la côte... Le Covid et la fermeture de nombreux sites touristiques plombent l'activité printanière, mais les responsables touristiques espèrent un vrai rebond cet été, comme l'an dernier. Bourges s'en était très bien tiré l'été dernier. Le spot télé avait eu un vrai effet.

La conclusion du clip publicitaire de Bourges, au sommet de l'une des tours de la cathédrales St-Etienne. - Berry Tourisme

Les français n'avaient pas voulu non plus s'agglutiner sur les plages et avaient redécouvert les terroirs : " Il n'y a aucune raison que l'on ne tire pas notre épingle du jeu " estime Ludovic Azuar, directeur de tourisme et territoires du Cher. " Nous avons un magnifique centre historique, mais aussi un patrimoine naturel et environnemental d'exception en ville. Et cela, c'est un gros atout quand on a une envie, après un confinement de rompre avec ce qu'on a vécu durant ces longs mois."

La place Gordaine de Bourges aura peut-être retrouvé ses terrasses cet été, et ses touristes. © Radio France - Michel Benoit

Le Berry reste une destination assez peu chère pour les familles : c'est aussi un atout. Bourges va notamment porter ses efforts sur l'accueil des jeunes parents. Une nouvelle application Legendr guidera les touristes sur un circuit à travers la ville : " Ces jeunes parents sont souvent des personnes connectées. Cela devrait donc leur plaire " se réjouit Agathe Simonin, responsable de l'office de tourisme de Bourges Plus. " Legendr offre un parcours dans la ville. L'intérêt, c'est le contenu innovant de cette application. Il y a des animations. On a reconstitué le chantier de construction de la cathédrale par exemple. Il y a aussi des vidéos à 360°. On montre aussi l'intérieur des lieux historiques comme la crypte de la cathédrale, du palais Jacques Coeur, ou des musées. L'idée, c'est de donner envie aux familles d'y entrer." Cette application sera payante : 6 euros mais pourra s'adresser à plusieurs personnes à la fois. Cela reviendra donc moins chère qu'une visite guidée pouru ne famille.