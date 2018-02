Bourges, France

Depuis quelques jours, une magnifique statue en bois polychrome y est exposée. Elle a été découverte dans les réserves du musée du Berry qui l'avait achetée à un antiquaire de Montluçon en 1967. Sainte-Solange a rejoint l'une des salle d'exposition, pas très loin des sculptures de Rodin, elles aussi découvertes dans les réserves du musée du Berry. Une statue de Sainte Solange, sans doute plus ancienne qu'indiquée sur son cartouche, d'après Christophe Grassias, responsable des publics aux musées de Bourges : " _la manière dont elle est représentée, son corps, sa taille assez massive, ne correspondent pas aux critères du 19éme siècle. J_e pense que cette statue date du 18éme ou même du 17éme siécle. Un très bel exemple d'art populaire. "

Sainte Solange est toujours représentée tenant sa tête à la main. © Radio France - Michel Benoit

Sainte Solange frappe l'imaginaire, car elle est toujours représentée, tenant sa tête à la main. De quoi frapper les esprits comme le rappelle Christophe Grassias, : " Solange était une petite bergère très pieuse qui vivait au Nord de Bourges, du côté de Rians. Le seigneur, qui s'appelait Bernard lui a fait des avances. Elle s'est refusée à lui et il lui a tranché la tête. " Puis la sainte, la tête à la main, est allée jusqu'à l'église de St-Martin du Cros, un lieu dit aujourd'hui, près de Rians où elle s'est effondrée. Une histoire qui remonte au 9éme siècle. Une robe bleue, des cordons mauves, la polychromie de la statue est bien visible. Une belle pièce qui compense un manque au musée du Berry dont se réjouit Christophe Grassias : " On n'avait pas de statue de Ste Solange. Un comble pour le musée du Berry ! Cette statue a une valeur patrimoniale mais aussi sentimentale. C'est une oeuvre un peu rustique mais dont se dégage un charme certain notamment au niveau du visage qui est charmant."

Christophe Grassias, responsable des publics aux musées de la ville de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Une jolie trouvaille découverte dans les réserves et d'autres pièces devraient en sortir. Le musée du Berry en compte des milliers.