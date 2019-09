Bourges : si vous entriez dans la résistance pour les journées du patrimoine ?

Bourges, France

Quoi de plus naturel au musée de la résistance et de la déportation que de vous glisser dans la peau de résistants ? Votre mission : enfermés dans un bureau, vous aurez une heure pour retrouver une liste d'agents d'un réseau avant que les allemands ne mettent la main dessus. Xavier Truffaut, responsable du musée a reconstitué un bureau des années 40, avec ses équipes : " Effectivement, il y aura du matériel issu de nos collections. Des journaux sur lesquels vous pourrez travailler. Une machine à coder les messages, un téléphone, une radio décorent le bureau. Il s'agit plus d'une évocation de l'époque. Le sort de tout le réseau sera entre vos mains. On a évidemment pris un peu de latitude par rapport à la réalité puisque les résistants n'auraient jamais écrit noir sur blanc qui composait un réseau. "

Le musée de la résistance et de la déportation à Bourges jouxte les archives départementales © Radio France - Michel Benoit

Aux archives départementales voisines, vous devrez retrouver un trésor. Les indices seront contenus dans divers documents anciens, issus là encore des collections. Sans eux, vous ne pourrez pas aboutir , prévient Xavier Truffaut : " On compte trente kilomètres linéaires de rayonnages. C'est une surface énorme. Il vaut donc mieux avoir le bon renseignement pour remonter jusqu'à la bonne cote et découvrir ce trésor sur lequel je ne pourrai vous donner aucun renseignement."

Vous trouverez des indices dans des documents issus des collections - Archives départementales du Cher

Des animations destinées à faire connaître ces lieux, excentrés à Bourges. Le public ignore souvent qu'il peut avoir accès par exemple aux archives départementales : " Tous nos documents (à de rares exceptions près, sur lesquels pèsent des délais avant de pouvoir les rendre publics) sont en accès libre. Les personnes connaissent souvent les documents d'état civil, mais il n'y a pas que cela. Surtout, on espère que cela fera venir chez nous, des gens plus jeunes, pas forcément habitués des lieux." Si ces jeux s'avèrent concluants, ils seront reconduits dans les prochains mois.