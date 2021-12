Bourges : un Belge pour piloter la candidature de Bourges, capitale européenne de la culture 2028

Pascal Keiser a co-piloté de 2004 à 2010 la candidature de Mons en Belgique. C'est ce qui intéresse le maire de Bourges, Yann Galut : "C'est le bon candidat parce que tout simplement, il a déjà porté une candidature et surtout le petit groupe qui a animé cette candidature a gagné puisque Mons a été choisi en 2015 comme capitale européenne de la culture. Mons étant une ville qui a une typologie comparable à celle de Bourges."

Pascal Keiser, commissaire général de la candidature Bourges 2028 - Lydia Descloux

Des élus prêts à s'impliquer

Pascal Keiser est impliqué dans des projets culturels à Avignon, La Villette, et au niveau européen. Ce qui l'a séduit pour venir à Bourges : le fait que les élus locaux soient tous prêts à s'impliquer, du département à la région mais aussi le challenge de défendre la candidature de la plus petite ville en lice : "C'est une ville de moins de 100.000 habitants, la seule en lice de moins de 100.000 habitants. Et personnellement, je pense que c'est un enjeu. J'estime que l'avenir n'est pas dans les grandes métropoles, pas dans les grandes périphéries, il est dans les villes petites et moyennes. Ce qui m'intéresse ici, à Bourges, c'est de voir quel modèle on invente, à partir de la culture, pour le vivre ensemble, mais aussi le développement écologique, durable, pour l'emploi dans ces villes et la mobilité. C'est un challenge qui n'est pas impossible à relever. Et d'ailleurs plusieurs villes moyennes ont déjà été choisies comme capitale européenne et même des petites villes. Regardez la ville de Matera en Italie."

Louise Tournillon, coordinatrice de la candidature Bourges 2028 - Lydia Descloux

Matera compte 60.000 habitants. La candidature de Bourges bénéficiera d'une enveloppe de 6 à 700.000 euros. Un site internet vient d'être créé : Bourges2028.org pour fédérer les énergies et le 14 février, jour de la Saint-Valentin, la ville veut organiser une déclaration d'amour à l'Europe. Bourges espère figurer dans la première sélection fin 2022.