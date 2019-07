Bourges : un bus pour partir à la découverte de l'art contemporain

Bourges, France

Une initiative entièrement gratuite pour faire connaître ces lieux de création : le Transpalette, la Transversale, la Box et le Château d'Eau. Vous y découvrirez des expositions et des dizaines d'artistes pour une après-midi complète d'immersion dans l'art contemporain : " L'art contemporain aujourd'hui à Bourges existe. C'est un état de fait depuis très longtemps. On a l'une des écoles d'art les plus réputées de France et des lieux d'exposition ou de création particulièrement vivants assure Frédéric Charpagne, adjoint au maire, chargé de la culture. Avec ce bus, on a voulu aller vers le public pour l'inciter à se tourner vers cette culture. On a voulu donner de la visibilité à tout ça. Et pour en faciliter l'accès, on a mis l'accent sur la médiation. Dans ce bus, il y aura un guide et il y en aura aussi dans chaque lieu. On a embauché notamment des jeunes en formation dans des filières artistiques à Bourges pour leur donner une première expérience. On fait d'une pierre, deux coups."

Le Château d'Eau de Bourges accueille l'exposition "Ailleurs si j'y suis". ici une oeuvre en bois recyclé de Lola Asand. © Radio France - Michel Benoit

Les temps de transfert en bus seront également de vrais moments culturels puisque des danseurs, des chanteurs, les animeront : " Il y aura de la lecture, des performances, dans le bus, détaille Eunsoo Kim, responsable de la médiation sur Bourges Contemporain. J'y crois vraiment fort. J'espère qu'on pourra attirer un nouveau public. Notre travail de médiation ne consiste pas à doner la clef d'une oeuvre, mais à susciter une réflexion, à ce que chacun exprime son ressenti, son regard." Premier départ ce jeudi à 14H00 à proximité du Château d'Eau de Bourges (rue Charles Cochet). A partir de la semaine prochaine, ce bus contemporain vous donne rendez-vous chaque samedi après-midi à 15H00. Réservation possible à l'office de tourisme.