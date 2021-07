Bourges : un livre pour rendre hommage à l'oeuvre de Gabriel Monnet

L'association Double Coeur vient de publier un livre référence sur l'histoire de la maison de la culture de Bourges, et ceci alors que les équipes sont en train d'emménager dans le nouvel édifice sur les pentes de Séraucourt (inauguration prévue en septembre prochain). " La Belle Saison " est accompagné d'un dvd et retrace l'histoire et le rayonnement de la maison de la culture de 1960 à 1969, c'est à dire un peu avant sa création jusqu'au départ de son premier directeur, le metteur en scène et comédien, Gabriel Monnet.

François Carré, président de Double Coeur (à droite) et Vincent Héraudet, réalisateur et producteur © Radio France - Michel Benoit

C'est un avocat de Bourges, Pierre Potier, qui a convaincu Gabriel Monnet de venir en Berry comme directeur de la troupe La comédie de Bourges. André Malraux en fera un centre dramatique national qui emménagera dans la première maison de la culture ouverte en France en 1964 : " Quand Gabriel Monnet est arrivé à la comédie de Bourges en 1960, il a écrit dans le programme de cette saison, que nous allions faire une belle saison " explique François Carré, président fondateur de Double Coeur et ancien technicien son de la maison de la culture. " On s'est dit, reprenons cela mais étendons l'expression à la toute la durée passée par Gabriel Monnet à Bourges, c'est à dire jusqu'en 1969. Il est certain que le rayonnement de la maison de la Culture de Bourges, lui doit beaucoup."

Un livre écrit à plusieurs mains, grâce aux membres de l'association Double Coeur © Radio France - Michel Benoit

Il aura fallu deux ans de travailpour sélectionner les archives qu'on retrouve dans ce gros pavé, très bien illustré de près de 300 pages. Un dvd reprend l'interview de Gabriel Monnet, à Bourges, en 1983 par le futur académicien Pascal Ory. Il vous propose aussi une série d'interviews réalisées par Laurent Bignolas, des témoins de cette époque fertile pour Bourges. Un dvd produit par Vincent Héraudet : " C'est des témoignages très vivants, avec de nombreuses anecdotes sur la manière dont la ville de Bourges était animée à l'époque. On comprend bien le rayonnement national de la ville grâce à cette première maison de la culture. Ce dvd est parfaitement complémentaire à ce livre qui regorge de textes et d'archives." L'occasion de vous replonger dans une époque où Bourges accueillait les plus grands : de Duke Ellington à Brassens ou Ferré, ils sont nombreux à s'être produits à la maison de la culture.

La conférence de presse pour le lancement du livre © Radio France - Michel Benoit

" La belle saison 1960- 1969, Gabriel Monnet à Bourges " est vendu 38 euros. Tiré à 1.500 exemplaires, vous le trouverez à la librairie Poterne de Bourges.