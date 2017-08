Bourges : Un marché du terroir nocturne au pied de la cathédrale

Une première, à Bourges, ce samedi soir avec un marché fermier au pied de la cathédrale. La ville et la chambre d'agriculture veulent profiter du dernier vrai weekend de vacances pour mettre à l'honneur la gastronomie du Berry auprès des touristes.

Dix-sept producteurs ou artisans locaux seront rassemblés. Vous pourrez même manger sur place et profiter du dernier concert d'un été à Bourges, la scène sera juste à côté... bref une belle soirée d'été.

Jean-Luc Gitton, vice-président de la chambre d'agriculture du Cher, et producteur de noix, participera également à ce marché de terroir. Les étals seront installés sous les arbres. © Radio France - Michel Benoit

Il s'agit d'un marché labellisé producteurs de pays, un label des chambres d'agriculture. Comme l'explique Jean-Luc Gitton, vice-président de la chambre d'agriculture du Cher, cela garantit la production locale des denrées : "C'est du vrai circuit court. Du producteur, directement au consommateur." Ce marché débutera à 19h00. Vous pourrez composer un menu complet et même consommer sur place puisque des tables et des chaises seront installées. Une sorte de snack de terroir.

La scène installée près de la cathédrale pour le festival "Un été à Bourges" © Radio France - Michel Benoit

Des glaces fermières, aux sablés à la farine de lentilles, en passant par les bières artisanales, les vins , les confits, rillettes, ou confitures, etc... de quoi se régaler ! Pour Jean-Luc Gitton, le Berry est aussi une région de gastronomie : "On n'a rien à envier au Périgord. Regardez là-bas, c'est morne plaine l'hiver. Il n'y a que des forêts et des villages et ça n'empêche pas le Périgord d'attirer les touristes toute l'année. On pourrait en faire autant, surtout qu'on est encore plus proche qu'eux, de Paris." Si ce premier marché nocturne est couronné de succès, il pourra être organisé à nouveau l'année prochaine à certains moments clefs de l'année.