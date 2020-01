Bourges : Un premier salon du voyage au palais d'Auron, ce weekend

Bourges, France

Cinquante-deux stands : des croisiéristes, des agences de voyages, des comités du tourisme de différents départements de France ou des destinations touristiques comme le Portugal ou l'Espagne. L'entrée est gratuite. A l'heure d'internet, ce genre de salon a encore toute sa place, estime son organisatrice, Martine Joubert qui gère quatre agences de voyages en Berry : " On a rebondi sur la crise Thomas Cook en septembre dernier. Notre agence de La Châtre était partenaire Thomas Cook et on s'est dit que nos clients avaient bien de la chance car ils ont pu bénéficier des garanties que procure une agence de voyages, de notre assurance et leur voyage n'a pas été perdu. Ce que ne garantit pas internet. Et puis dans une agence de voyages, vous aurez le conseil et la possibilité également de programmer un voyage sur mesure, sans payer forcément beaucoup plus cher. On peut ajouter des prestations à la carte, des activités, des excursions, modifier l'hébergement. Tout est possible."

L'occasion de préparer vos vacances d'été. © Radio France - Michel Benoit

L'année dernière, les français ont consacré 2.200 euros par foyer pour leur vacances d'été. C'est en ce moment que tout cela s'organise : " L'Asie marche généralement assez fort. Ce sont des destinations assez peu chères et qui offrent des visites assez riches et le dépaysement, explique Maxime Drard, commercial chez Joubert Voyages. La France, en revanche, reste une destination assez chère et les vacanciers ne passent généralement pas par une agence de voyage pour séjourner dans l'hexagone, qu'ils visitent par eux-mêmes. C'est sûr que le coronavirus risque d'impacter les destinations sur l'Asie. Certains voyagistes ont suspendu leurs séjours en Chine. On va voir pour les autres pays. A mon avis, on en parle un peu trop. Il y a plus de peur que de mal. Il ne faut pas avoir peur, ne pas paniquer. Sinon on ne fait plus rien et on reste chez soi. "