Bourges : une conférence pour fêter les 30 ans de Jurassic Park

Une île au milieu du Costa Rica transformée en parc d'attraction autour du jurassique avec de vrais dinosaures reconstitués grâce à de l'ADN trouvé dans un moustique. Et évidemment, l'aventure tourne mal quand les visiteurs se retrouvent directement en contact avec les dinosaures. Voilà toute l'intrigue bien connue du film de Steven Spielberg qui a récolté trois oscars en 1993.

ⓘ Publicité

Pour célébrer les 30 ans de cet énorme succès cinématographique, le Musée de Bourges et la Maison de la culture proposent ce mardi 13 juin une projection suivie d'un débat "Entre science et fiction". C'est à 19h à la maison de la culture.

Jurassic Park – Bande Annonce VF – 1993

Alexandre Radix, responsable des collections géologiques au musée, animera cette conférence. Il se prête au jeu du "plausible ou non ?".

Les dinosaures étaient-ils vert, marron ou kaki ?

C'est le plus gros problème. On a très peu d'idées. Le seul indice qu'on puisse avoir, ce sont des impressions de peau, si un dinosaure s'est couché par exemple dans la boue qui aurait imprimée la peau et se serait fossilisée. Mais c'est très rare. On peut aussi imaginer de retrouver des pigments fossiles pour imaginer la couleur, mais là aussi c'est très rare.

Quelle était la consistance de leur peau ?

Maintenant, on sait qu'une grande partie des dinosaures, notamment une espèce bipède, était pourvue de plumes. On a pas la certitude pour tous les dinosaures mais en fonction des parentés et des plus proches cousins de certaines espèces, on peut en déduire que certains avaient des plumes. Mais c'est très difficile de trouver des preuves sur les os.

Le T-rex ressemblait-il à sa représentation dans le film ?

Il était beaucoup plus épais, et moins agile. On sait aussi au regard des récentes découvertes qu'il avait sans doute des lèvres qui cachaient ses dents.

Comment étaient les cris des dinosaures ?

Dans le film, le cri du T-rex est issu d'un barrissement d'éléphant notamment. Il y a aussi des rugissements. Il est difficile de savoir exactement quels étaient leurs cris car l'organe qui permet de produire un son ne se fossilise pas. Mais on peut penser que c'était plutôt des cris en basse fréquence comme ceux des crocodiles ou bien un peu plus aigus comme les oiseaux.

Le scénario en lui-même est-il plausible ? Peut-on recréer des dinosaures à partir d'ADN ?

Cette question me fait toujours rire. Après deux heures de film où l'on voit bien que clairement, ce n'est pas une bonne idée. Mais techniquement, non, c'est impossible parce que l'ADN ne peut pas se conserver sur 66 millions d'années. Par contre, les dernières avancées concernent le "reverse engineering". On fait des manipulations génétiques sur des embryons d'oiseaux en stoppant son développement à certaines étapes pour faire ressortir des caractères ancestraux, comme des dents sur des mâchoires.