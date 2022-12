Bourges : une expo pour s'évader grâce à la réalité virtuelle

Jeu de Mondes 2.0 est proposée par un collectif d'artistes baptisé hall noir, sous la houlette de David Legrand, dont certains étudiants de l'école supérieure d'art de Bourges. Une immersion complète dans des mondes virtuels. Un très gros travail sur les images, le son et l'animation qui vous fera vraiment oublier la réalité. Une expérience vraiment unique.

Vous voyagerez dans des mondes oniriques très différents les uns des autres © Radio France - Michel Benoit

Il vous faudra quelques minutes pour vous équiper : casque de réalité virtuelle, manettes, et casque audio : " On indique au visiteur quelques éléments de compréhension sur l'espace et la manière dont il va interagir " explique Andy, médiateur culturel. " On a un retour du casque avec un écran derrière nous et on leur montre ce qu'il vont voir pour leur expliquer les limites et éviter qu'ils se prennent les vrais murs aussi."

Un autre monde virtuel à découvrir © Radio France - Michel Benoit

Un petit air d'androïde, mais vous êtes prêt pour un grand voyage. Neuf mondes au programme repartis dans trois univers : terrestre, spatial, sans oublier les bas-fonds : " Ils passent d'un monde à l'autre en entrant dans un téléporteur virtuel " détaille Sybille Raffort, médiatrice de l'exposition. " Là, il va rentrer dans le monde imaginé par Loriane Rollot. un monde où les corps expriment leurs émotions même celles qui sont habituellement cachées. On a l'impression d'être comme dans un rêve." Des créatures viennent à votre rencontre. Woojung, une étudiante coréenne de l'école supérieure d'art de Bourges a créé l'un des mondes futuristes : " Quand on entre dans mon monde, c'est le dernier du parcours, on voit des petits morceaux de style géométrique qui flotte dans l'espace. Quand on s'en approche, ils s'assemblent et deviennent une luminosphère. Et l'histoire commence avec des textes qui apparaissent. Je décline notamment la phrase qu'on trouve dans les contes pour enfants : ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants."

Un couple en pleine visite © Radio France - Michel Benoit

Ce couple est un peu chamboulé à l'issue de la visite, mais ravi : " Dès qu'on met le casque, on perd tout de suite nos repères. On n'arrive plus à se déplacer de la même façon. Je n'avais jamais fait cela auparavant et c'est vraiment à refaire ! Les univers sont extraordinaires " s'enthousiasme cette jeune femme. Son compagnon met quelques instants à revenir à la réalité : " Moi, je suis encore tout transporté par la promenade. parfois, on capte certains messages. Il y a des écrits sur la crise environnementale. Le retour sur terre est un peu violent ! "

Le château d'eau-château d'art de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une exposition gratuite. Mieux vaut réserver en contactant l'antre-peaux ( 02 48 57 80 13 ou 02 36 24 80 52) , car le bouche à oreille fonctionne très bien. C'est jusqu'au 15 janvier, de 15H à 19H00. Attention fermé le lundi, ainsi que les 24 et 25/12 et les 31/12 et 01/01. Réservé aux plus de 13 ans.