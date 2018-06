Bourges, France

Parution également d'un livre. Tout cela pour rappeler qu'à Bourges, si on fabrique aujourd'hui des missiles, on a produit très longtemps des avions.

Le transall des armées française et allemande a été fabriqué en partie à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le plus connu, c'est assurément le Transall, un avion de transport qui vient seulement d'être remplacé dans l'armée française : " C'était un avion franco allemand, explique Roland Narboux, président de l'association Patrimoine Aérospatial Bourges Berry; Il y avait trois chaines d'assemblage. Deux en Allemagne et une à Bourges. Chacune était capable d'assembler des sous ensembles."

Certaines pièces du Concorde ont été produites à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

C'était dans les années 60 et 70, mais tout a commencé en 1928 avec la construction en un temps record de l'aéroport et d'une école d'aviation. A l'époque, Marcel Haegelen, le 6éme meilleur as de la guerre 14/18 cherchait en région Centre un terrain pour aménager une usine aéronautique : " C'est arrivé aux oreilles du maire de l'époque, Henri Laudier, détaille Roland Narboux. Il a emmené Haeghelen sur différents sites, en lui disant que la ville possédait des terrains. Mais c'était faux. Il est allé au flanc, et c'est comme ça que le site du carroir de St-Florent a été choisi. le plus incroyable c'est que l'accord a été signé en novembre 1927 et le 1er juillet 1928, on inaugirait l'aéroport et l'école d'aviation Henriot, ancêtre de l'usine MBDA."

A l'époque les pièces étaient faites à la main. © Radio France - Michel Benoit

L'usine MBDA est toujours là. Elle a compté jusqu'à 3.500 personnes. On y a fabriqué des casseroles après-guerre et rapidement des avions et des missiles.

L'un des missiles toujours fabriqués à Bourges, l'exocet. © Radio France - Michel Benoit

A l'époque, on parlait d'engins, relate Roland Narboux : " Le premier missile fut le SS 10. "SS" comme Sol-Sol et 10, parce qu'il y avait dix ingénieurs sur ce programme. Les premiers furent conçus et fabriqués à Chatillon en région parisienne, mais quand il a fallu passer à la fabrication de série, on s'est dit que ce n'était pas très sécurisant toute cette poudre, près des écoles et des habitations. On a donc pensé à Bourges." L'exocet, l'un des missiles les plus connus, est toujours fabriqué à Bourges. L'usine qui fête ses 90 ans, a retrouvé des ailes pour aborder l'avenir, la conjoncture est excellente. Les ventes d'armes se portent bien... Peut-on vraiment s'en réjouir ?