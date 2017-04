Bourges : une "fabrique" de talents lyriques

Il y a deux ans, le conservatoire de Bourges a créé un nouveau cursus : il propose à des nouveaux talents de les perfectionner pour mieux aborder le monde professionnel du chant lyrique. La Fabrique lyrique était née.

Le conservatoire de Bourges à la rescousse des artistes lyriques : il propose un accompagnement pour les aider à percer dans le métier. Sept stagiaires suivent cette formation, cette année. Des cursus de quelques jours, une sorte de master-class qui débouche sur la présentation d'un spectacle.

L'accent, dans cette formation, est également mis sur le travail du corps © Radio France - Michel Benoit

La Fabrique lyrique, c'est le nom de ce cursus a été lancée en 2015. Une trentaine d'artistes se sont présentés cette année, mais seulement sept ont été retenus. Ce cycle qui se répartit en six sessions de 3 à 5 jours sur l'année, est un peu le chainon manquant entre la formation initiale des écoles et le monde professionnel, une sorte de perfectionnement, de compagnonnage. D'autant que les chanteurs lyriques doivent maitriser le chant mais aussi la comédie... Bérangére est venue de Paris pour cette formation. Elle devrait lui permettre de se jauger et de voir si elle a vraiment le potentiel pour aborder une carrière lyrique, elle qui s'est déjà essayée à de multiples disciplines, chant grégorien, musique espagnole, notamment.

Le conservatoire de Bourges veut développer la création lyrique en Berry © Radio France - Michel Benoit

Le 19 mai, vous pourrez applaudir ces stagiaires dans un spectacle au palais Jacques Coeur, une pièce écrite sur Olympe de Gouges, une femme révolutionnaire. Une création pour que chacun soit mis en valeur, ce qui n'est pas forcément le cas dans les spectacles lyriques classiques, les opéras favorisant toujours un ou deux premiers-rôles. Des professionnels seront invités à cette représentation pour permettre à ces artistes en devenir de décrocher, pourquoi pas, des engagements.