Bourges : une gourde chinoise adjugée pour 4,1 millions d'euros aux enchères

On s'attendait à une enchère record ce samedi matin à l'hôtel des ventes de Bourges. Une gourde en porcelaine ayant appartenu à l'empereur chinois Qianlong du 18ème siècle était vendue aux enchères. La mise à prix était à 700 000 euros et les experts s'attendaient à ce que la gourde soit achetée pour un prix compris entre 1 et 2 millions d'euros. Finalement, un acheteur chinois a déboursé 4,1 millions d'euros pour acquérir cette gourde en porcelaine. Avec les frais, la vente s'élève même à 4,94 millions d'euros.

Cette gourde en porcelaine était mise en vente par les héritiers d'une famille parisienne. Des héritiers qui n'auraient jamais imaginé une telle somme pour cette porcelaine d'à peine cinquante centimètres de haut. Ces gourdes impériales étaient fabriquées par paire : l'autre exemplaire a été vendu un peu plus de 4 millions d'euros en Angleterre il y a treize ans.