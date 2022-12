Bourges : une longue léthargie pour les musées

La ville de Bourges va profiter de cette période de transition pour mener d'importants travaux de rénovation et surtout réfléchir à la création d'un pôle muséal qui englobera plusieurs collections disséminées. Ce nouveau grand musée pourrait ouvrir à l'horizon 2030 dans un lieu à définir. "On n'avait plus le choix, les musées sont à bout de souffle" assène Corinne Trussardi, adjointe au maire en charge du patrimoine. Les musées de Bourges sont vétustes, inadaptés aussi dans leur muséographie. Le musée Estève rouvrira au printemps 2025, et l'hôtel Lallemant mi-2026, après des travaux importants. "On a déjà prévu 400.000 euros de travaux pour le musée des arts décoratifs à l'hôtel Lallemant, ajoute Corinne Trussardi. On va mener des travaux de couverture, refaire des enduits notamment. Au musée Estève, on va repeindre la galerie Lejuge et on va repenser surtout, toute la muséographie."

ⓘ Publicité

L'hôtel Lallemant, à Bourges, un hôtel particulier de la renaissance, qui abrite le musée des arts décoratifs © Radio France - Michel Benoit

Pendant cette période de transition, les équipes des musées vont travailler à mieux répertorier les collections : 50.000 oeuvres sont numérotées, mais il y a de nombreux doublons. Les responsables estiment plutôt le fonds à 35.000 éléments, ce qui est déjà considérable. La ville espère lancer en 2025 le concours d'architectes pour concevoir le nouveau pôle muséal. Sans doute dans un bâtiment ancien de Bourges. Florence Margo-Schwoebel, directrice des musées de Bourges, n'écarte aucun lieu, pas même le musée du Berry : "Ce lieu, bien que fermé actuellement pour des problèmes de conformité notamment, n'est pas abandonné du tout. Il serait tout à fait possible de construire des extensions en hauteur. La priorité, actuellement, est de bien travailler le projet de musée. On verra seulement ensuite, où on pourra le mettre en place."

Corinne Trussardi, adjointe au maire de Bourges (à gauche). A ses côtés, Florence Margo-Schwoebel, directrice des musées de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Et pourquoi pas dans l'école d'art si elle déménage ? En attendant, c'est le musée des meilleurs ouvriers de France qui deviendra le point névralgique avec la création d'une maison du projet : " Ce sera un lieu d'échange " détaille Florence Margo-Schwoebel. " On y associera la population pour la tenir informée des avancées. Elle intégrera un atelier pédagogique et un espace de présentation d'oeuvres. On souhaite également en exposer certaines dans d'autres lieux de la ville, comme le palais Jacques Coeur par exemple." Le coût du pôle muséal n'est pas encore défini. C'est beaucoup trop tôt. Quant à savoir si ces fermetures en cascade peuvent avoir un impact négatif sur la candidature de Bourges comme capitale européenne de la culture ? Les responsables y voient au contraire, un signal. Le lancement d'une nouvelle dynamique pour les musées de la ville, signe évident d'une volonté d'agir pour la culture : " Nous ne sommes pas la seule ville en lice, à avoir des musées fermés " se défend Corinne Trussardi. " C'est le cas de Reims également par exemple." Le muséum de Bourges continue de fonctionner normalement, ainsi que le musée de la résistance et de la déportation (rattaché, lui, au conseil départemental du Cher). N'oublions pas non plus le musée du train et de l'équipage, basé aux écoles militaires.