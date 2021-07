Bourges : une nouvelle application pour découvrir la ville et ses trésors

L'office de tourisme vous propose désormais une application pour découvrir la vieille ville et la cathédrale. Cette application, baptisée LegendR, vous emmène aussi dans les rues de Mehun sur Yèvre. Une application payante (6 euros) qui pourrait séduire un nouveau public plus jeune et familial.

L'une des forces de cette application LEGENDR c'est de nous faire remonter le temps, grâce à de magnifiques images de synthèse. Elles nous permettent de voir la cathédrale de Bourges en 1480, avant la disparition de sa flèche et de sa tour originelle : " Les visiteurs ne se rendent pas forcément compte aujourd'hui de ce que la cathédrale a pu être " explique Julien Meunier, de l'office de tourisme de Bourges. " On a reconstitué la destruction de la tour originelle, la construction de la tour de beurre qui l'a remplacée. Egalement la flèche qui, comme pour Notre-Dame de Paris, se trouvait au milieu de la cathédrale et qui a disparu. On a reconstitué également le tympan de la façade sud, qui était colorisé. C'est une application qui propose également des notions d'histoire avec un récit abordable par tous. Il y a des quiz pour les enfants. On a essayé de faire quelque chose de ludique et interactif. Outre la cathédrale de Bourges, on porpose évidemment un parcours dans toute la vieille ville, avec Jacques Coeur pour guide. Il y a aussi un parcours dans les rues de Mehun sur Yèvre. "

La présentation de LegendR Bourges, devant la cathédrale St-Etienne. © Radio France - Michel Benoit

Un contenu très riche pour toute la famille. Six euros pour les trois parcours. Idéal pour une famille qui jugerait les visites guidées trop contraignantes, ou pas intéressée par le petit train touristique : " On a créé un outil complémentaire à ce qui existe déjà " précise Agathe Simonin, responsable de l'office de tourisme de Bourges. " Une visite guidée sera plus interactive, mais peut-être un peu plus pointue et cela n'intéresse pas forcément les couples avec de jeunes enfants. Avec LegendR Bourges, on s'adresse à un public plus jeune et puis cette application sera accessible toute l'année. Cela n'est pas le cas des visites guidées ou du petit train touristique." Certains regretteront qu'on ne puisse pas télécharger cette application de chez soi. C'est un choix assumé de l'office de tourisme qui veut garder le contact avec les visiteurs. Une partie des contenus de l'application a été réalisé en interne par les équipes de Berry Tourisme. Cela a réduit la facture à 25.000 euros.