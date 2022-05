Bourges : on va à nouveau pouvoir monter en haut de la cathédrale

Les visites de la tour du beurre, à la cathédrale de Bourges, vont pouvoir reprendre dans le courant du mois de juin, mais sous certaines conditions. Cette tour offre le plus beau panorama sur la ville du Cher et ses alentours, à 65 mètres de haut.

Les visites de la tour du beurre de la cathédrale de Bourges dans le Cher avaient été suspendues lors du confinement en mars 2020. Elles n'avaient jamais repris pour des raisons de sécurité, des suicides ou tentatives de suicide, mais aussi des problèmes liés à l'escalier. Ces visites vont reprendre mais attention, l'accès ne sera plus libre comme avant, il y aura obligatoirement un accompagnateur.

Des visites de groupes uniquement de 2 à 18 personnes avec six créneaux horaires par jour. Les monuments nationaux vont recruter deux vacataires pour cela : "Nous allons embaucher des personnes sous forme de vacation", détaille Elisabeth Braoun, administratrice des monuments nationaux en Berry. "Ce n'était pas du tout prévu dans notre budget initial. Bien sûr, nous souhaitons absolument remettre un pied à l'étrier, et par ailleurs, il y a une forte attente des publics."

Elisabeth Braoun, administratrice des Monuments Nationaux en Berry © Radio France - Michel Benoit

Sécuriser les visites

Cette tour offre un point de vue remarquable sur la ville de Bourges, mais attention, ces visites ne seront possibles que les week-end (sauf le dimanche matin puisqu'il y a un office religieux), les jours fériés et les ponts, et ce seulement jusque fin août. Une solution alternative en attendant de trouver mieux. Il faut réfléchir à sécuriser de manière beaucoup plus globale ces visites et notamment le promontoire de la tour mais aussi l'escalier et ses 396 marches : "On va commencer déjà par la montée de la tour. Il faut que les personnes qui se retrouvent un peu isolées lors de cette montée puissent prévenir un responsable en cas de souci. Il faut réfléchir à un dispositif. Je tiens à souligner que les incidents sont extrêmement rares, mais il faut évidemment ne pas les ignorer."

Le palais Jacques Coeur, autre bijou de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Une nouvelle réunion est prévue avec les Bâtiments de France pour tenter de mettre en place des équipements de sécurité qui ne défigurent pas le monument classé au patrimoine mondial de l'humanité.